Dario Dester si ritira ai Mondiali Indoor: cos’è successo nell’eptathlon e in che posizione si trovava

Dario Dester ha deciso di ritirarsi ai Mondiali Indoor 2026 di atletica e non porterà a termine l’eptathlon in quel di Torun (Polonia), dove oggi è incominciata la rassegna iridata al coperto. L’azzurro ha accusato un trauma all’adduttore della gamba sinistra ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca al termine della gara di getto del peso, la terza sulle sette in programma. Al momento dello stop forzato, il nostro portacolori si trovava in undicesima posizione con 2.515 punti all’attivo.

L’avvio di giornata era stato decisamente convincente sui 60 metri, chiudendo con il tempo di 6.93, a un paio di centesimi dal proprio personale siglato tre settimane fa in occasione dei Campionati Italiani Assoluti al PalaCasali di Ancona, quando siglò il record nazionale di eptathlon. L’infortunio si è materializzato durante il salto in lungo: 7.05 metri alla prima prova, poi 6.75 (inizialmente misurato in 7.76) e la rinuncia finale. Dario Dester ha stretto i denti e si è cimentato nel getto del peso eguagliando il proprio personale (14.87), ma ha poi saggiamente preferito salutare la competizione per evitare problemi ben più gravi.

Lo svizzero Simon Ehammer si trova al comando della classifica con 2.876 punti (superlativo balzo da 8.15 metri nel salto in lungo), seguito a distanza dagli statunitensi Kyle Garland (2.726) ed Heath Baldwin (2.632), più lontani i francesi Makenson Gletty (2.617) e Téo Bastien (2.554). Prossimo appuntamento con l’eptathlon alle ore 18.16 odierne con il salto in alto, poi domani la chiusura con 60 ostacoli, salto con l’asta e 1000 metri.