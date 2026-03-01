Dario Dester ritocca il record italiano dopo 5 anni: sfondato un muro nell’eptathlon

Dario Dester ha firmato il nuovo record italiano di eptathlon, disciplina che prevede la disputa di sette prove al coperto. Cinque anni dopo i 6.076 punti raggiunti il 21 febbraio 2021 al PalaCasali di Ancona, quando siglò il precedente primato nazionale nella prova multipla sotto al tetto, il 25enne bresciano si è migliorato sempre nel capoluogo marchigiano, nell’ambito dei Campionati Italiani Assoluti Indoor.

L’azzurro ha infatti toccato l’interessante quota di 6.121 punti nel corso delle due giornate di gara, diventando il primo italiano a sfondare la barriera dei 6100 punti e dimostrando un ottimo stato di forma che lascia ben sperare in vista dei Mondiali Indoor (20-22 marzo a Torun) e anche in ottica Europei di Birmingham ad agosto (naturalmente all’aperto si cimenterà nel decathlon, di cui è il primatista nazionale con 8.235 punti). Alle sue spalle si sono piazzati Alberto Nonino (5.865) e Andrea Caiani (5.580).

Dario Dester aveva incominciato le prove fatiche con i 60 metri (6.91), poi si era reso protagonista di un buon balzo da 7.48 nel salto in lungo, aveva gettato il peso a 14.86 metri e nel salto in alto si era imposto con 1.98. La domenica si era aperta con il tempo di 7.96 sui 60 ostacoli, poi 4.70 metri nel salto con l’asta e 1000 corsi in chiusura con il crono di 2:37.69.