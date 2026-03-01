Christian Falocchi entra nell’elite mondiale! Misura da big agli Assoluti, l’Italia riabbraccia un talento dell’alto

Christian Falocchi si è reso protagonista di una prestazione a effetto in apertura dell’ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, superando 2.30 metri nella gara di salto in alto. Il 29enne ha valicato la quota d’eccellenza al primo tentativo, apice di una prova incominciata in maniera tentennante (2.12 e 2.16 centrati solo al secondo affondo) e poi proseguita con un percorso immacolato tra 2.20, 2.23, 2.25. Dopo la misura che certifica l’ingresso nell’elite internazionale, il poliziotto ha tentato anche un assalto a 2.33, non riuscendo nella magia e decidendo di ritirarsi con il sorriso sulle labbra al PalaCasali di Ancona.

Nonostante l’assenza in gara di Gianmarco Tamberi (Campione Olimpico di Tokyo 2020 e primatista nazionale, oggi presente in tribuna da padrone di casa), della giovane promessa Matteo Sioli (bronzo agli ultimi Europei Indoor), del talentuoso Stefano Sottile (quarto ai Giochi di Parigi 2024) e del veterano Marco Fassinotti, l’evento nel capoluogo marchigiano è esploso per merito del lombardo, che ha strappato il minimo per i Mondiali Indoor: nel weekend del 20-22 marzo sarà grande protagonista a Torun (Polonia), con queste misure è lecito sognare in grande.

Lo scorso 31 gennaio si era issato a 2.28 metri in quel di Herentals (Belgio), migliorando di tre centimetri il proprio personale dopo nove anni, e oggi è definitivamente entrato in una nuova dimensione. Christian Falocchi si è definitivamente lasciato alle spalle un periodo difficile caratterizzato da una serie di problemi fisici e di ben cinque operazioni: molti appassionati lo ricorderanno per i risultati conseguiti nel 2017 (2.25 indoor e argento agli Europei U23) e per il sesto posto agli Europei Indoor nel 2023, dopo i quali cui venne frenato da un infortunio alla caviglia destra, poi i multipli interventi tra caviglia e ginocchio.

Escludendo il russo Danil Lysenko, capace di salire a 2.33 lo scorso 16 gennaio ma fuori dal contesto internazionale, quella di Christian Falocchi è la seconda prestazione mondiale stagionale, alle spalle soltanto del ceco Jan Stefela (2.32 il 24 febbraio a Banská Bystrica). In questa annata agonistica hanno superato 2.30 anche il polacco Mateusz Kolodziejski, i giapponesi Naoto Hasegawa e Tomohiro Shinno, il sudcoreano Sanghyeok Woo e l’ucraino Oleh Doroshchuk. Hanno completato il podio degli Assoluti, Federico Celebrin (secondo, 2.23 superato alla prima) ed Ernesto Pascone (terzo, 2.20 alla terza).