Daniil Medvedev ed altri tennisti bloccati a Dubai: a rischio la partecipazione ad Indian Wells

Diversi tennisti sono rimasti bloccati a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, sede dell’ATP 500 andato in scena la settimana scorsa, a causa della situazione mondiale venutasi a creare dopo l’attacco all’Iran di Stati Uniti ed Israele. Il russo Daniil Medvedev, vincitore del torneo, ieri aveva fatto sapere di essere bloccato a Dubai e che al momento era impossibilitato a raggiungere la California (Stati Uniti), dove si disputerà il prossimo ATP Masters 1000 di Indian Wells.

L’ATP, pur senza fare i nomi dei tennisti coinvolti, ha rilasciato una nota stampa in merito, affermando di seguire da vicino gli sviluppi della vicenda: “L’ATP sta monitorando da vicino gli sviluppi in Medio Oriente e rimane in contatto regolare con i suoi giocatori, le loro squadre e le autorità locali competenti. Confermiamo che un piccolo numero di giocatori e membri della squadra rimane a Dubai dopo la conclusione del recente torneo ATP 500“.

Per il momento gli organizzatori del torneo di Dubai si prendono cura delle persone bloccate in città: “Vengono ospitati, insieme alle loro squadre, negli hotel ufficiali del torneo, dove le loro esigenze immediate sono pienamente soddisfatte. Siamo in contatto diretto con le persone coinvolte, nonché con gli organizzatori del torneo e i consulenti per la sicurezza“.

Resta in dubbio la possibilità di recarsi ad Indian Wells: “In questa fase, l’organizzazione del viaggio rimane soggetta a una valutazione continua basata sulle operazioni delle compagnie aeree e sulle raccomandazioni ufficiali. Continueremo a fornire il supporto necessario per garantire la partenza sicura dei giocatori e delle loro squadre non appena le condizioni lo consentiranno. Continueremo a valutare l’evoluzione della situazione e a tenervi informati“.