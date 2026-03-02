Ranking ATP (2 marzo 2026): Flavio Cobolli scala la classifica e l’Italia festeggia. Cinà in top-200!

Un lunedì 2 marzo speciale per l’Italia del tennis maschile. Nel consueto aggiornamento della classifica mondiale, si può constate che il Bel Paese potrà contare da oggi su tre giocatori in top-15 del ranking ATP. Un risultato considerevole non solo per il dato numerico in sé, ma anche per l’età dei tennisti in questione, ovvero Jannik Sinner (classe 2001), Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli (classe 2002).

Una settimana in cui le “quotazioni” di Sinner e Musetti sono rimaste stabili in graduatoria, essendo sempre n.2 e n.5 del mondo. Chi ha compiuto un grande salto in avanti è stato Cobolli, grazie allo splendido percorso nel torneo ATP500 di Acapulco. Sul cemento messicano, il romano è diventato il primo rappresentante nostrano a far suo il titolo, battendo in finale l’americano Frances Tiafoe. Questo risultato gli ha permesso di scalare la classifica e di portarsi al n.15 ATP.

Una classifica in cui al comando troviamo sempre lo spagnolo Carlos Alcaraz a precedere Sinner, il serbo Novak Djokovic, il tedesco Alexander Zverev, Musetti, l’australiano Alex de Minaur, gli americani Taylor Fritz e Ben Shelton, il canadese Felix Auger-Aliassime e il kazako Alexander Bublik.

RANKING ATP (TOP-15)

Lunedì 2 marzo 2026

1. Carlos Alcaraz 13550

2. Jannik Sinner 10400

3. Novak Djokovic 5280

4. Alexander Zverev 4555

5. Lorenzo Musetti 4405

6. Alex de Minaur 4235

7. Taylor Fritz 4220

8. Ben Shelton 4010

9. Felix Auger-Aliassime 3950

10. Alexander Bublik 3405

11. Daniil Medvedev 3360

12. Jakub Mensik 2650

13. Casper Ruud 2625

14. Jack Draper 2510

15. Flavio Cobolli 2480

Estendo il discorso agli altri tennisti italiani, Luciano Darderi ha mostrato segnali molto confortanti a Santiago del Cile, andando a conquistare il suo quinto titolo in carriera nel massimo circuito internazionale. L’italo-argentino rimane al n.21 del mondo, ma presto potrebbe bussare alle porte della top-20, in relazione a possibili variazioni della classifica mondiale. Alle sue spalle troviamo Lorenzo Sonego (n.61), costretto però a stare fermo per un problema al polso, Matteo Berrettini (n.66),Matteo Arnaldi (n.85), anch’egli alle prese con criticità fisiche, e Matteo Bellucci che, visti i quarti raggiunti ad Acapulco, ha guadagnato 16 posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento ed è tornato in top-100 (n.94).

Nel gruppo dei migliori 200 tennisti del pianeta, da segnalare la discesa di Luca Nardi al n.135 (-26 posizioni) e le scalate di Andrea Pellegrino (n.125, 12 posizioni guadagnate grazie ai quarti raggiunti al torneo di Santiago) e del giovane Federico Cinà (n.183, 40 posizioni guadagnate), visto il successo nel Challenger di Pune.

AZZURRI IN TOP-200

Lunedì 2 marzo 2026

2. Jannik Sinner 10400

5. Lorenzo Musetti 4405

15. Flavio Cobolli 2480

21. Luciano Darderi 2104

61. Lorenzo Sonego 850

66. Matteo Berrettini 820

85. Matteo Arnaldi 665

94. Matteo Bellucci 640

114. Francesco Maestrelli 553

125. Andrea Pellegrino 510

135. Luca Nardi 454

140. Francesco Passaro 431

153. Giulio Zeppieri 397

166. Stefano Travaglia 370

171. Matteo Gigante 360

183. Federico Cinà 335