Curling, Italia sconfitta dalla Svizzera ai Mondiali: Constantini e compagne si giocano i playoff, ultima partita decisiva

L’Italia è stata sconfitta dalla Svizzera con il punteggio di 6-4 ai Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). Dopo le due affermazioni ottenute contro Danimarca e Scozia, il quartetto tricolore si è arreso al cospetto della formazione elvetica, priva della skip Silvana Tirinzoni e della vice Alina Paetz (leader della squadra argento olimpico e iridato in carica).

La nostra Nazionale si trova all‘ottavo posto in classifica generale con cinque vittorie su undici partite disputate, ma è ancora in piena corsa per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, le squadre tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff). Tutto si deciderà all’ultima giornata, in programma alle ore 02.00 di sabato 21 marzo.

La skip Stefania Constantini, la vice e third Giulia Zardini Lacedelli, la second Elena Mathis e la lead Marta Lo Deserto dovranno battere la Turchia (sesta con sei affermazioni) e sperare che la Cina (a quota cinque successi) perda contro la Norvegia: con questa combinazione le azzurre chiuderebbero il round robin al sesto posto e si meriterebbero così la qualificazione ai playoff.

LA CRONACA DI ITALIA-SVIZZERA

Le elvetiche si meritano il vantaggio del martello in apertura, optano per una mano nulla e nel secondo end mettono a segno il punto del vantaggio. Le azzurre sono brave a replicare nella terza frazione (1-1), ma nella quarta mano faticano a contenere i bei tiri delle avversarie e subiscono due punti pesanti. Si va all’intervallo sul 3-2 in favore delle rossocrociate, poi al ritorno sul ghiaccio si assiste a un botta e risposta da un punto a testa (4-3).

La Svizzera è scaltra dal punto di vista tattico, opta per un’intelligente mano nulla nell’ottavo end e nel successivo riesce a portare due stone in casa, in modo da allungare sul 6-3. Xenia Schwaller e compagne ipotecano la vittoria, ma Constantini e compagne non demordono e battagliano con vigore nel decimo end, riuscendo a mettere a segno un solo punto e incappando così nella sesta sconfitta nel torneo, rimanendo comunque in corsa per la qualificazione ai playoff.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

USA vs Danimarca 9-4

Corea del Sud vs Cina 6-4

Svizzera vs Italia 6-4

Turchia vs Australia 7-5

CLASSIFICA MONDIALI CURLING FEMMINILE

1. Svizzera 10 vittorie (11 partite disputate)

2. Canada 8 vittorie (10 partite disputate)

2. Giappone 8 vittorie (10 partite disputate)

4. Svezia 8 vittorie (11 partite disputate)

5. Corea del Sud 7 vittorie (11 partite disputate)

6. Turchia 6 vittorie (11 partite disputate)

7. Cina 5 vittorie (11 partite disputate)

7. Italia 5 vittorie (11 partite disputate)

9. Scozia 4 vittorie (11 partite disputate)

10. Norvegia 3 vittorie (10 partite disputate)

11. Danimarca 3 vittorie (11 partite disputate)

12. USA 2 vittorie (11 partite disputate)

13. Australia 1 vittoria (11 partite disputate)