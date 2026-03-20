Curling, l’Italia si qualifica ai playoff dei Mondiali femminili se…Le combinazioni per l’ultimo turno

L’Italia ha conquistato cinque vittorie in undici partite disputate ai Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). Dopo una serie di prestazioni sottotono offerte alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, le azzurre sono riuscite a distinguersi nella rassegna iridata e sono in piena corsa per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, quando siamo ormai giunti alle battute conclusive del round robin.

Le prime due classificate della fase a girone unico si qualificheranno direttamente alle semifinali (la Svizzera è già certa del primato), mentre le squadre tra il terzo e il sesto posto disputeranno un playoff che metterà in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie. L’Italia si trova al settimo posto appaiata alla Cina (contro cui ha perso lo scontro diretto) e a una vittoria di distacco dalla Turchia, che attualmente occupa la sesta posizione.

Stefania Constantini e compagne torneranno in scena alle ore 02.00 di sabato 21 marzo per disputare l’ultima partita del round robin: il quartetto tricolore è atteso dallo scontro diretto con la Turchia, all’orizzonte ci sarà una prova senza appello per le nostre portacolori. L’Italia è obbligata a battere le anatoliche e poi deve sperare che la Cina perda contro la Norvegia (già eliminata, con all’attivo tre vittorie su dieci partite) per qualificarsi ai playoff.

Con questa combinazione, infatti, le azzurre si garantirebbero il sesto posto e dunque l’accesso alla fase a eliminazione diretta. L’Italia si isserebbe a quota sei vittorie, aggancerebbe la Turchia e le starebbe davanti in virtù dello scontro diretto. Se anche la Cina dovesse vincere, invece, si materializzerebbe un arrivo a parità di successi (6) tra le azzurre, le asiatiche e le turche: il sesto posto sarebbe in favore della Cina, che ha vinto entrambi gli scontri diretti. Il playoff sarebbe contro la terza classificata, ovvero una tra Canada (8-2), Giappone (8-2), Svezia (8-3) e Corea del Sud (7-4).

L’ITALIA SI QUALIFICA AI PLAYOFF DEI MONDIALI DI CURLING SE…

Batte la Turchia e la Cina perde contro la Norvegia.