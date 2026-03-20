L’Italia batte anche la Scozia! Resta vivo il sogno playoff ai Mondiali di curling femminile!

Una vittoria d’autorità. Nella notte la Nazionale italiana di curling femminile ha incasellato il terzo, preziosissimo, successo consecutivo ai Campionati Mondiali 2026 in fase di svolgimento a Calgary (Canada). Le azzurre nello specifico hanno battuto in nove end la Scozia con il risultato di 7-5, rimanendo ampiamente in corsa per i play-off grazie ad una crescita esponenziale da parte di tutta la squadra a partire da una Stefania Constantini in stato di grazia.

L’atteggiamento delle nostre portacolori è positivo fin dalle prime battute, complice una mano nulla andata in archivio nella prima ripresa con il martello in possesso delle scozzesi e un solo punto da parte delle avversarie messo a referto nel secondo.

L’Italia pareggia i conti al terzo avanzando di una singola unità, preludio del primo grande scossone della partita. Al quarto infatti le scozzesi timbrano due sigilli, per poi rubare una mano da uno al quinto end. Le azzurre però non ci stanno e, al sesto, grazie ad una manovra offensiva prodigiosa segnano tre timbri ripristinando di nuovo gli equilibri.

Costringendo le avversarie ad accontentarsi del singolo punto, Stefania Constantini e compagne alzano il livello all’ottavo round, marcando ancora due sigilli e chiudendo i giochi al penultimo atto con un’altra mano rubata da uno.

Al momento la formazione tricolore occupa la settima posizione con cinque vittorie e cinque sconfitte. Oggi andrà in scena una giornata fondamentale con lo svolgimento delle dispute prima con la corazzata Svizzera (già qualificata con Canada, Giappone e Svezia) e poi con lo scontro diretto con la Turchia. Di seguito la classifica del Round Robin aggiornata.

CLASSIFICA ROUND ROBIN MONDIALI 2026