Curling: l’Italia non molla e batte la Norvegia all’extra end. Seconda vittoria ai Mondiali

Arriva la seconda vittoria per la Nazionale italiana di curling femminile, impegnata in questi giorni a Calgary per i Campionati Mondiali 2026. Dopo il successo agevole contro l’Australia il team capitanato da Stefania Constantini ha battuto all’extra end per 8-6 la Norvegia, allontanandosi così dalla coda del Round Robin.

Inizio nella norma per le nostre ragazze che, in possesso del martello, rimangono impantanate nella trama difensiva delle avversarie, venendo così costrette ad accontentarsi di un solo punto. Non sono però da meno le azzurre, brave ad alzare la barricate tanto da terminare il secondo turno con un nulla di fatto. Le nordiche sbloccano il tabellone solo al terzo, marcando due sigilli che portano il parziale sul 2-1.

Il match vive quindi un’altra fase molto contratta, come testimoniano ben due mani nulle nel quarto e nel quinto, prima di cambiare marcia una volta terminato il sesto end, momento in cui le nostre ragazze scardinano il gioco delle avversarie mettendo a referto ben tre timbri scavalcando le rivali e prendendo il comando delle operazioni per 4-2.

La Norvegia però non ci sta e, alla settima ripresa, avanza di due unità ripristinando gli equilibri iniziali; la formazione tricolore ripaga con la stessa moneta, difendendosi ancora una volta molto bene incassando un solo sigillo e presentandosi all’ultimo round con un punto di vantaggio e con il martello dalla propria parte. Ma la tensione si fa sentire e, complici degli ultimi rilasci non eccezionali, le nordiche trovano la luce per rubare una mano da un punto, traghettando l’incontro all’extra end dove, però, stavolta l’Italia risponde presente, siglando due punti che valgono la vittoria finale.

In virtù di quanto accaduto le azzurre adesso gravitano al nono posto del Round Robin con due vittorie e due K.O. Domani, mercoledì 19 marzo, sono previste le dispute contro Giappone e Stati Uniti