Curling, l’Italia lotta per sette end con il Canada e poi incappa nel quarto ko ai Mondiali femminili

L’Italia ha lottato con grande caparbietà per sette end contro il Canada ai Mondiali 2026 di curling femminile e si è trovata anche in parità (5-5) contro le padrone di casa sul ghiaccio di Calgary, ma nel momento caldo del confronto è emerso tutto il tasso tecnico della compagine nordamericana, capace di operare lo strappo risolutore e di vincere con il punteggio di 9-6, difendendo la propria imbattibilità in questa rassegna iridata (cinque successi in altrettanti incontri disputati).

La skip Stefania Constantini, la vice e third Giulia Zardini Lacedelli, la second Elena Mathis e la lead Marta Lo Deserto sono incappate nella quarta battuta d’arresto ai Mondiali, rimanendo al decimo posto in classifica generale con una sola vittoria all’attivo su cinque partite giocate. Il cammino verso una già difficile qualificazione alla fase a eliminazione diretta si è ulteriormente complicato (le prime due classificate del round robin accedono direttamente alle semifinali, le squadre tra la terza e la sesta posizione disputano un playoff).

Le azzurre sono state brave a contenere una delle grandi pretendenti alla conquista del titolo e a dare del filo da torcere per più di metà partita alla Nazione Campione del Mondo, anche se lo scorso anno fu il quartetto guidato da Rachel Homan a trionfare e in questa edizione stanno giocando la skip Kerri Einarson, Valerie Sweeting, Shannon Birchard, Karlee Burgess. L’Italia tornerà in scena alle ore 21.00 per affrontare la Norvegia, mentre domani è previsto il doppio confronto con il Giappone (ore 16.00) e gli USA (ore 21.00).

LA CRONACA DI ITALIA-CANADA

Il Canada si merita il vantaggio del martello e mette a segno due punti nella frazione d’apertura, ma l’Italia è brava a reagire con grandissima personalità e sorprende le padrone di casa: due punti brillantissimi nel secondo end, poi una mano rubata da un punto e sorpasso sul 3-2. A seguire un botta e risposta da un punto e testa, così le azzurre conducono per 4-3 all’intervallo e dopo aver offerto una prestazione degna di nota sotto il profilo tecnico e tattico.

Al ritorno sul ghiaccio, il Canada decide di alzare l’intensità del gioco e costruisce un bel castello, che frutta due punti e il sorpasso sul 5-4, ma ancora una volta il quartetto tricolore è bravissimo a tenere botta e porta a casa il punto del pareggio (5-5) in chiusura del settimo end. Nella fase calda dell’incontro emerge il maggior tasso tecnico del Canada, che nell’ottavo parziale mette a segno quattro punti, si issa sul 9-5 e nei fatti chiude la sfida in proprio favore. Constantini e compagni chiudono con un punto nel nono end, poi la resa.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Giappone vs Australia 7-2

Canada vs Italia 9-6

Svezia vs Scozia 8-6

CLASSIFICA MONDIALI CURLING FEMMINILE

1. Canada 5 vittorie (5 partite disputate)

2. Giappone 4 vittorie (5 partite disputate)

2. Svizzera 4 vittorie (5 partite disputate)

2. Turchia 4 vittorie (5 partite disputate)

5. Svezia 4 vittorie (6 partite disputate)

6. Corea del Sud 3 vittorie (5 partite disputate)

7. Cina 2 vittorie (5 partite disputate)

7.Danimarca 2 vittorie (5 partite disputate)

9. Scozia 2 vittorie (6 partite disputate)

10. Italia 1 vittoria (5 partite disputate)

10. Norvegia 1 vittoria (5 partite disputate)

10. USA 1 vittoria (5 partite disputate)

13. Australia 1 vittoria (6 partite disputate)