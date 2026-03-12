Curling: l’Italia lotta fino all’ultimo alle Paralimpiadi, ma in semifinale va la Corea del Sud

L’Italia lotta con le unghia e con i denti fino alla fine, ma dice addio al sogno semifinale e saluta così le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri infatti si sono arresi di misura alla Corea del Sud che, dopo una battaglia contratta, si sono imposti per 6-5.

Il match, molto tirato, comincia sulla falsa riga di quello contro la Lettonia. Gli azzurri infatti di mano marcano pronti-via due punti, per poi subire il sorpasso degli asiatici che, nella seconda ripresa, segnano tre sigilli mettendosi davanti. I nostri ragazzi ricambiano il favore nel terzo, portando il parziale sul 3-2.

La partita cambia a partire dal quarto round, terminato con un nulla di fatto, preludio di un momento positivo per i sudcoreani, bravi a pareggiare i conti e a rubare successivamente una mano da un punto nel sesto end. Gli azzurri però non ci stanno, trovando ancora il pari arrivando all’ultimo atto sul 5-5, ma con il martello in mano agli avversari.

Un vantaggio non da poco puntualmente sfruttato dai coreani che, dopo aver rischiato di rimanere imbrigliati nell’ottima tenaglia tricolore, sono riusciti a liberarsi dal pericolo e prendersi il fondamentale punto della vittoria. ‎A giocarsi la semifinale saranno quindi Canada, Cina, Svezia e appunto Corea del Sud.