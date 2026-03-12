CurlingMilano Cortina 2026Paralimpiadi
Curling, prosegue il sogno semifinali per l’Italia alle Paralimpiadi! Lettonia battuta, in serata sfida alla Corea del Sud
Ancora in corsa. La Nazionale italiana a squadre miste di curling ha trovato la quarta vittoria nel Round Robin valido per le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri infatti hanno sconfitto la Lettonia nel penultimo incontro di questa prima fase, imponendosi con il risultato di 10-5.
Un match tutt’altro che semplice per i nostri ragazzi che, dopo aver marcato due punti nell’end inaugurale, hanno subito dopo subito il contro sorpasso da parte degli avversari, capaci di segnare tre timbri salvo poi vedersi pareggiare i conti nella ripresa successiva, dove la compagine tricolore mette a referto un sigillo.
La storia si ripete nel quarto round, momento in cui i lettoni mettono di nuovo il muso davanti con il parziale di 3-4. Sarà proprio da questo momento che gli azzurri metteranno il turbo, prima segnando altri due punti e poi rubando una preziosissima mano da tre al terzultimo atto.
Quasi spalle al muro, i rivali tentano e rischiano la rimonta disperata, trovando netta opposizione dei padroni di casa, bravissimi ad avanzare ancora di due unità portandosi sul 10-5, risultato che permette loro di controllare le operazioni anche nella ripresa finale, dove la Lettonia alza bandiera bianca.
Quando manca solo una partita alla fine del Round Robin, l’Italia viaggia al ridosso della top4 con quattro vittorie e quattro sconfitte. Stasera è prevista la sfida contro la Corea del Sud, praticamente uno spareggio in ottica semifinale.