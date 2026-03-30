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Curling: l’Italia esce con le ossa rotte dal match contro la Scozia. Terza sconfitta ai Mondiali
Troppa Scozia per questa Italia. Gli azzurri hanno appena incassato la terza sconfitta complessiva in quel di Ogden, località del Canada che ospita in questi giorni i Campionati Mondiali 2026 di curling. Brutto K.O per il team guidato dal giovane Stefano Spiller, i quali si sono arresi in sette end con il risultato di 3-9. Si fa più dura la strada per i play-off, anche se tutto resta aperto.
Una disputa che comincia subito in salita per i nostri ragazzi, i quali dopo aver alzato le barricate nel primo end senza il vantaggio del martello, subiscono be tre punti da parte degli avversari (orfani del fenomeno Mouat) nel secondo. Un brutto colpo per gli azzurri che, però, cercano subito di rimettersi in carreggiata accorciando le distanze con due sigilli.
Sarà però il preludio della ripresa che indirizzerà inequivocabilmente la disputa. Tornati di mano, gli scozzesi amministrano bene la manovra d’azione, sfruttando un errore di Mosaner che di fatto apparecchia la tavola ai rivali, bravi a mettere a referto ben cinque punti, scappando su un difficilmente recuperabile 2-8.
Gli azzurri incassano il colpo e, difatti, non riescono ad essere incisivi, non andando oltre il singolo punto nella sesta ripresa, prima di alzare bandiera bianca alla settima, momento in cui gli scozzesi timbrano la stone del 3-9 finale. Nella notte, alle 3:00, andrà in scena la sfida contro la Corea del Sud. Vincere sarà fondamentale.