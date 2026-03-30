Italia-Scozia e Italia-Corea del Sud oggi, Mondiali curling 2026: orari, tv, programma, streaming

Due incontri impegnativi per gli azzurri. Oggi, nella notte tra lunedì 30 marzo e martedì 31, la Nazionale italiana di curling maschile sfiderà la Scozia e la Corea del Sud in quella che sarà la quinta e la sesta partita del Round Robin valida per i Campionati Mondiali 2026, evento in fase di svolgimento a Odgen, in Canada.

Il primo incontro è fissato per le ore 22:00, momento in cui il nuovo skip tefano Spiller, già Campione del Mondo juniores, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini sfideranno l’agguerrita compagine della Scozia, al momento con un ruolino di marcia composto da due vittorie e due sconfitte.

Poi alle ore 3:00 ci sarà invece la sfida con gli asiatici, in questo momento in coda al Round Robin con un successo e due débacle. Come dice il proverbio, vincere aiuta vincere. L’auspicio è che i nostri ragazzi escano dal ghiaccio con il sorriso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Scozia ed Italia-Corea del Sud, incontri valido per il Round Robin dei Mondiali 2026 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel, mentre Italia-Scozia sarà visibile anche su Eurosport 1 Gli orari sono italiani (a Ogden sono sette ore indietro rispetto a noi):

CALENDARIO ITALIA MONDIALI CURLING

Lunedì 30 marzo

Ore 22.00 Italia vs Scozia – Diretta su Eurosport 2

Martedì 31 marzo

Ore 3:00 Italia vs Corea del Sud

PROGRAMMA ITALIA-SCOZIA E ITALIA-COREA DEL SUD: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati. Eurosport 2, DAZN (per Italia-Scozia)

Diretta testuale: OA Sport (per Italia-Scozia)