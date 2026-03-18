Curling, l’Italia guarda al futuro! Retornaz non farà i Mondiali, lo skip sarà una grande speranza

Joel Retornaz ha guidato la Nazionale Italiana di curling negli ultimi due decenni: era presente alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006, quando questo sport acquisì una grande ribalta alle nostre latitudini e si svelò al grande pubblico, e ha ricoperto il ruolo di skip fino ai Giochi di Milano Cortina 2026, dove il quartetto tricolore ha sprecato le due grandi vittorie ottenute in avvio contro Gran Bretagna e Svezia, non riuscendo a raggiungere le semifinali.

Nato il 20 settembre 1983, l’azzurro ha compiuto 42 anni e l’apparizione sul ghiaccio della Perla delle Dolomiti potrebbe avere rappresentato una delle ultime uscite a livello agonistico della carriera di un giocatore capace di conquistare due medaglie di bronzo ai Mondiali (2022 e 2024) e di salire sul terzo gradino del podio agli Europei in tre occasioni (2018, 2021, 2022), senza dimenticarsi di quattro vittorie di prestigio nel Grande Slam.

Joel Retornaz non parteciperà ai Mondiali 2026 di curling maschile, che si disputeranno a Ogden (USA) dal 27 marzo al 4 aprile. Lo skip dell’Italia sarà la giovane promessa Stefano Spiller, 20enne (nato il 3 luglio 2005) tesserato per l’Unione Sportiva Bormiese. Gli appassionati della disciplina lo conoscono molto bene grazie agli eccezionali risultati conseguiti lo scorso anno a livello juniores: conquistò la medaglia d’oro sia ai Mondiali maschili (a Cortina d’Ampezzo, insieme al fratello Cesare, ai fratelli Stefano e Andrea Gilli, a Francesco Vigliani) e ai Mondiali di doppio misto insieme con Lucrezia Grande.

Un paio di settimane fa, sempre da skip, ha preso parte ai Mondiali juniores con la stessa squadra del 2025, perdendo la finale per il titolo contro gli USA. L’Italia potrebbe iniziare un nuovo ciclo, con il giovanissimo Spiller supportato dall’eccellente Amos Mosaner (Campione Olimpico di doppio misto a Pechino 2022 e bronzo a Milano Cortina 2026) e da altri veterani come Sebastiano Arman, Mattia Giovanella e Alberto Pimpini. L’esordio è previsto sabato 28 marzo (ore 02.00 italiane) contro il Canada.