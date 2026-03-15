Curling femminile: la Svizzera cade nel primo match dei Mondiali, la Scozia la spunta all’extra end

Va in archivio una prima sessione non poco sorprendente sul ghiaccio di Calgary, città del Canada che ospita da oggi i Campionati Mondiali 2025 di curling, categoria femminile. Quattro i match disputati nella serata italiana, uno di questi già particolarmente importante in ottica Round Robin.

Sì perché, pronti-via, la corazzata della Svizzera, argento a Milano Cortina 2026, è caduta al cospetto del Giappone, arrendendosi addirittura con un end di anticipo con il risultato di 6-3, maturato anche grazie a due mani rubate tra terzo e quinto end. Ma ad uscire sconfitte sono state anche le Campionesse Olimpiche in carica della Svezia, costrette a cedere il passo alle padrone di casa per 5-7 dopo due preziosissimi punti siglati al sesto turno senza avere il possesso del martello.

Da segnalare infine la vittoria della Turchia, passata soltanto all’extra end contro la Norvegia superandola per 7-8. Un destino speculare a quello della Scozia che, non senza fatica, ha arginato la Cina per 7-6 usufruendo anche in questo caso di un end aggiuntivo.

Tra poco, a partire dalle ore 2:00, si svolgerà la seconda sessione che vedrà al suo interno anche l’Italia, pronta a debuttare contro la Corea del Sud in una disputa che comincerà alle ore 2:00 italiane.