Corsa contro il tempo per Sinner! Montecarlo é dietro l’angolo: tabù terra da sfatare e obiettivo n.1

Dopo i trionfi tra California e Florida, Jannik Sinner non avrà molto tempo per rifiatare. L’azzurro è diventato l’ottavo tennista della storia a centrare il celebre “Sunshine Double”, ovvero la doppietta nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami nello stesso anno. Un risultato dai contorni storici, reso ancora più significativo dal fatto che sia arrivato senza perdere nemmeno un set.

Un’impresa che può rilanciarne ulteriormente le ambizioni in vista dei prossimi appuntamenti. La stagione sulla terra rossa è ormai alle porte e, nei sette titoli Masters 1000 conquistati in carriera, manca ancora l’affermazione su questa superficie nei tornei di questa tipologia. Per un motivo o per l’altro, infatti, l’unico evento fatto proprio sul rosso resta quello di Umago, nel 2022: una finale di grande prestigio, in cui l’altoatesino superò lo spagnolo Carlos Alcaraz, oggi numero 1 del ranking mondiale.

Il Masters 1000 di Montecarlo, in programma dal 5 al 12 aprile, potrebbe dunque assumere un significato particolare per Sinner: da un lato sfatare il tabù sulla terra nei “1000”, dall’altro tentare l’assalto alla vetta del ranking ATP. L’azzurro, infatti, potrebbe tornare numero 1 del mondo indipendentemente dai risultati di Alcaraz, a patto di imporsi sulla terra monegasca.

Il motivo è legato alla situazione di classifica. Tornando indietro di un anno, Sinner non poté prendere parte all’evento nel Country Club di Monaco a causa della sospensione legata alla vicenda “Clostebol”. Di conseguenza, questa volta potrà soltanto guadagnare punti, mentre Alcaraz sarà chiamato a difendere i 1000 conquistati con il successo in finale contro Lorenzo Musetti.

Alla luce di questa “cambiale” pesante per lo spagnolo, il distacco nella classifica live è di appena 190 punti ai nastri di partenza. Senza dipendere dai risultati del murciano, il classe 2001 italiano ha quindi la possibilità concreta di operare il sorpasso. Servirà però spingersi oltre i propri limiti, su una superficie che finora non lo ha visto protagonista ai massimi livelli, e adattarsi in tempi rapidi: la preparazione, come dichiarato dallo stesso Sinner in conferenza stampa, inizierà giovedì 26 marzo.