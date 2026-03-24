Conegliano in finale scudetto o Novara allunga la serie? Crocevia in una rovente gara-3

Conegliano chiuderà i conti con il massimo scarto oppure Novara allungherà la serie? Questa è la domanda principale in vista della gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile: le Pantere hanno rimontato da 0-2 nel primo atto e hanno poi dominato in trasferta, dunque sono a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo che assegnerà il tricolore; le Zanzare sono crollate nella seconda partita dopo aver seriamente impensierito le avversarie all’esordio e ora ricercano una reazione d’orgoglio in trasferta.

Stasera (ore 20.30) le Campionesse d’Europa saranno accolte dalla bolgia del PalaVerde di Treviso con il chiaro intento di sbrigare la pratica e guadagnarsi un po’ di riposo in vista del testa a testa contro la vincente dell’altra semifinale tra Milano e Scandicci (le meneghine conducono per 2-0). Le ragazze di coach Daniele Santarelli partiranno con i favori del pronostico e sabato sera hanno convinto in ogni fondamentale di gioco, ma il sestetto di Leonardo Bernardi ha fatto capire di avere tutte le carte in regola per provarci.

Il tema tattico è ormai parso chiaro: Conegliano avrà la possibilità di giocare fluida in attacco, oppure Novara disputerà una grande prestazione difensiva e potrà così provare a pungere maggiormente con le sue bocche da fuoco? La bomber Isabelle Haak sarà come sempre l’arma in più dell’Imoco ed è attesa dal duello con Tatiana Tolok, dalla cui verve dipenderà buona parte delle speranze della Igor.

Conegliano ha ritrovato Gabi e la schiacciatrice brasiliana, affiancata di banda da Zhu Ting, potrà fare la differenza sotto la regia di Joanna Wolosz. Le piemontesi risponderanno con i martelli Lina Alsmeier e Mayu Ishikawa, mentre al centro si fronteggeranno Sara Bonifacio e Federica Squarcini con Sarah Fahr e Cristiana Chirichella. Il libero Monica De Gennaro sarà come sempre un’arma in più per la corazzata veneta, le ospiti risponderanno con Giulia Leonardi.