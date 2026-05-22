Italia-Serbia oggi, amichevole volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Dopo aver rotto il ghiaccio con due vittorie nette contro la Francia, per la Nazionale italiana femminile arriva il momento di affrontare un avversario di ben altro spessore. L’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite, in programma a Genova dal 22 al 24 maggio, rappresenta infatti il primo vero banco di prova internazionale della stagione azzurra e offrirà indicazioni molto più concrete sullo stato di crescita del gruppo guidato da Julio Velasco. Il debutto delle azzurre nel quadrangolare ligure sarà venerdì sera alle ore 21 contro la Serbia, una delle nazionali più prestigiose e vincenti dell’ultimo decennio. Un confronto dal peso specifico importante, non soltanto per il prestigio dell’avversario ma anche perché si inserisce nel percorso di avvicinamento alla prossima Volleyball Nations League, primo grande appuntamento ufficiale dell’estate 2026.

Il torneo di Genova metterà di fronte quattro autentiche potenze del volley mondiale. Oltre all’Italia e alla Serbia saranno presenti anche Turchia e Polonia, in un fine settimana che trasformerà il Palasport genovese in uno dei centri più importanti della pallavolo internazionale. Le prime uscite contro la Francia hanno lasciato sensazioni positive in casa azzurra. I successi per 3-0 ottenuti a Biella e Novara hanno mostrato una squadra già abbastanza fluida nella costruzione del gioco e capace di esprimere una buona aggressività soprattutto al servizio. Velasco ha iniziato a sperimentare rotazioni e soluzioni differenti, ricevendo risposte interessanti sia dalle giocatrici più esperte sia da alcune giovani inserite nel gruppo.

Contro la Serbia, però, il livello di difficoltà sarà decisamente superiore. Anche senza alcune stelle storiche come Tijana Boskovic e Maja Ognjenovic, la formazione allenata da Zoran Terzic resta una squadra profondissima, fisica e abituata a giocare partite di alto livello internazionale. Il tecnico serbo ha convocato sedici giocatrici per l’appuntamento di Genova, puntando su un mix tra esperienza e prospettiva futura. In regia agiranno Slađana Mirković e Marija Miljević, mentre il reparto opposti sarà affidato a Vanja Bukilić e Anja Zubić. Particolarmente interessante il pacchetto delle centrali, guidato dalla leadership di Maja Aleksic, ormai veterana della nazionale serba, e completato da giovani di grande prospettiva come Hena Kurtagić, reduce da una stagione molto positiva a Milano, insieme a Minja Osmajić e Maša Kirov.

Anche il reparto schiacciatrici presenta numerose soluzioni di qualità. Le giocatrici più attese sono Aleksandra Uzelac e Vanja Ivanovic, ma Terzic potrà contare anche su Branka Tica, Jovana Cvetkovic, Nina Cajic e Nađa Antonovic, in un gruppo che conserva grande potenza offensiva e tradizionale aggressività nei fondamentali di muro e battuta. Per l’Italia sarà dunque una sfida estremamente utile per misurare il livello reale della squadra a poche settimane dall’inizio della Nations League. Velasco cercherà probabilmente ancora risposte sul piano della continuità, della gestione dei momenti difficili e della capacità di mantenere qualità anche contro avversarie di fascia altissima. Il torneo ligure rappresenta inoltre una grande occasione per il pubblico italiano, che avrà la possibilità di assistere a tre giorni di volley di altissimo livello tecnico. Dopo la Serbia, le azzurre affronteranno sabato la Turchia e domenica la Polonia, completando un trittico di gare che dirà molto sulle ambizioni e sul potenziale della nuova Italia.

Il fischio d’inizio è in programma al Palasport di Genova con inizio alle 21.00. La partita sarà trasmessa in diretta su Raisport HD, sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Raiplay, su Now Tv e su Sky Go. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Serbia di volley femminile.

CALENDARIO AIA AEQUILIBRIUM CUP WOMEN ELITE VOLLEY FEMMINILE

Venerdì 22 maggio

Ore 21.00 Italia vs Serbia a Genova – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena

PROGRAMMA AIA AEQUILIBRIUM CUP WOMEN ELITE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis, Now Tv e Sky Go.

Diretta testuale: OA Sport.