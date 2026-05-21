Volley femminile, le convocate dell’Italia per il quadrangolare a Genova: Antropova debutta da schiacciatrice!

L’Italia sarà impegnata in un quadrangolare di prestigio a Genova nel weekend del 22-24 maggio: tre partite amichevoli contro avversarie di notevole rango per scaldare i motori e prepararsi per la Nations League, il prestigioso torneo internazionale di volley femminile che scatterà il prossimo 3 giugno. Dopo le due vittorie conquistate contro la Francia tra Biella e Novara, la nostra Nazionale si rimetterà in gioco nel capoluogo ligure per fronteggiare la Serbia, la Turchia e la Polonia.

Le ragazze del CT Julio Velasco se la dovranno vedere contro quelle che, sulla carta, saranno le rivali di riferimento anche agli Europei di fine estate, dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sono chiaramente assenti diverse big, che rientreranno prossimamente: l’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, la palleggiatrice Alessia Orro. L’attesa è per vedere all’opera Ekaterina Antropova nel ruolo di schiacciatrice: test importante per capire il potenziale di questa arma tattica che potrebbe fare la differenza nell’immediato futuro.

Carlotta Cambi sarà la palleggiatrice di riferimento, Merit Adigwe dovrebbe essere l’opposto titolare per questa occasione (convocate anche Bintu Diop e Josephine Obossa). Tra le schiacciatrici figurano anche Alice Tanase, Stella Nervini, Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi, la quale, insieme alla centrale Linda Nwakalor, non sarà disponibile per l’intero fine settimana perché impegnate a un matrimonio.

Tra le centrali sono state selezionate Denise Meli, Dalila Marchesini e Linda Manfredini, mentre Eleonora Fersino sarà il libero di punta (la sua seconda sarà Ilaria Spirito). Di seguito le convocate dell’Italia di volley femminile per il quadrangolare a Genova.

CONVOCATE ITALIA AMICHEVOLI VOLLEY FEMMINILE

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Scola

Centrali: Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor (fino al 23/05), Linda Manfredini

Schiacciatrici: Alice Tanase, Stella Nervini, Loveth Omoruyi (fino al 23/05), Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova

Opposti: Merit Adigwe, Bintu Diop, Josephine Obossa

Libero: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino