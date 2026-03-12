Combinata nordica, cala il sipario sul circuito femminile. Sarà Holmenkollen a chiudere le danze

La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di combinata nordica raggiunge il capolinea del suo viaggio. Le atlete scenderanno dal convoglio a Holmenkollen, dove domenica 15 marzo si concluderà l’avventura della VI edizione de jure, la V de facto, della versione rosa del massimo circuito.

Non potrebbe esistere contesto più azzeccato di quello di Oslo per il ‘Gran Finale’. Sia per ciò che rappresenta nel panorama delle discipline nordiche, sia per quanto la Norvegia spinga e investa nella combinata femminile in sè. Parliamo, letteralmente, della locomotiva di questa branca della disciplina. Peraltro, non va dimenticato come proprio qui – lo scorso anno – si siano disputate le prime gare di sempre su trampolino grande.

Il 2025-26 sarà il secondo inverno con salto su Large Hill. In precedenza, per due volte era stato utilizzato il Midtstubakken, ovvero il trampolino piccolo, seppur con grandi complicazioni logistiche. Questo impianto non è limitrofo all’Holmenkollenbakken, pertanto allo scopo di disputare una gara, bisognava disputare il segmento di salto e quello di fondo in due giorni diversi! Dinamica superata dall’evoluzione degli eventi.

COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA

OSLO FEMMINILE

Location: Holmenkollen (Norvegia)

Connotati trampolino: HS134 (Large Hill)

Contesto conosciuto? Si

Gare organizzate su NH: 2

Gare organizzate su LH: 2

PODI PREGRESSI SUL NORMAL HILL

GUNDERSEN NH/5 KM, 9-11 marzo 2023

1. Gyda WESTVOLD HANSEN (NOR)

2. Ida Marie HAGEN (NOR)

3. Anju NAKAMURA (JPN)

GUNDERSEN NH/5 KM, 7-9 marzo 2024

1. Ida Marie HAGEN (NOR)

2. Mari LEINAN LUND (NOR)

3. Gyda WESTVOLD HANSEN (NOR)

PODI PREGRESSI SUL LARGE HILL

GUNDERSEN LH/5 KM, 15 marzo 2025

1. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)

2. Lisa HIRNER (AUT)

3. Ida Marie HAGEN (NOR)

COMPACT LH/5 KM, 16 marzo 2025

1. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)

2. Ida Marie HAGEN (NOR)

3. Haruka KASAI (JPN)

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

DEJORI Daniela

Presenze: 4

Miglior risultato su NH: 14° posto

Miglior risultato su LH: 15° posto

GIANMOENA Veronica

Presenze: 4

Miglior risultato su NH: 19° posto

Miglior risultato su LH: 20° posto

PINZANI Greta

Presenze: 1

Miglior risultato su NH: 24° posto

Nessuna presenza su LH.