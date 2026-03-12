Combinata nordica, la Coppa del Mondo 2025-26 finisce nel regale contesto di Oslo

Atto finale per la Coppa del Mondo maschile 2025-26 di combinata nordica. Il sipario sulla quarantatreesima edizione del massimo circuito calerà sulla collina di Holmenkollen, l’appuntamento più prestigioso in assoluto al di fuori degli eventi con medaglie in palio. Il 15 marzo gli atleti competeranno per una vittoria di elevato peso storico e specifico.

Era dal 2015 che la capitale norvegese non rappresentava l’epilogo dell’inverno. Lo fece obtorto collo nel 2020, ma quella conclusione non era programmata in partenza. Viceversa, quest’anno si è optato per un ‘Gran Finale’ in un contesto regale. A dare maggior valore a quanto accadrà nei prossimi giorni, il fatto che la competizione sia unica, nel format della Gundersen.

La speranza è che il vento non dia grossi problemi. Generalmente, al mattino, spira frontalmente sul trampolino e genera meno problemi di quanti non se ne verifichino al pomeriggio, quando viceversa se ne vedono di tutti i colori. I combinatisti sono fortunati, da queste parti, perché saltano sovente in condizioni migliori di quanto non capiti ai saltatori. Però, qui ogni anno fa storia a sè. Anzi, ogni giorno. Siamo sul mare, i cambiamenti possono essere repentini!

COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA

HOLMENKOLLEN – MASCHILE

Località: Holmenkollen (Norvegia)

Dimensioni trampolino: HS134 (Large Hill)

Prima apparizione: febbraio 1930 (Mondiali)

Ingresso nel calendario: marzo 1984

Ultima apparizione: marzo 2025

Gare ospitate: 60

Eventi di rilievo ospitati:

Giochi olimpici 1952

Mondiali 1930, 1966, 1982, 2011

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2016 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2017 (LH/10) – Akito WATABE (JPN)

2018 (LH/10) – Akito WATABE (JPN)

2019 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2020 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2023 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2023 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2024 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2024 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2025 (LH/10) – Vinzenz GEIGER (GER)

2025 (IC/7.5) – Ilkka HEROLA (FIN)

ATLETI IN ATTIVITA’ SALITI SUL PODIO

6 – WATABE Akito [JPN] (4-2-0)

6 – LAMPARTER Johannes [AUT] (0-3-3)

3 – RYDZEK Johannes [GER] (1-2-0)

3 – GEIGER Vinzenz [GER] (1-2-0)

3 – HEROLA Ilkka [FIN] (1-1-1)

2 – SCHMID Julian [GER] (0-1-1)

2 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (0-0-2)

1 – WATABE Yoshito [JPN] (0-0-1)

1 – PITTIN Alessandro [ITA] (0-0-1)

1 – ILVES Kristjan [EST] (0-0-1)

1 – RETTENEGGER Stefan [AUT] (0-0-1)

PODI DIVISI PER NAZIONE

62 (27-16-19) – NORVEGIA°*

40 (11-15-14) – GERMANIA [All-Inclusive]

28 (5-11-12) – AUSTRIA*°

21 (4-12-5) – FINLANDIA

15 (6-4-5) – GIAPPONE

7 (4-2-1) – FRANCIA

3 (2-0-1) – USA

2 (0-0-2) – SVIZZERA

1 (1-0-0) – URSS

1 (0-0-1) – ITALIA

1 (0-0-1) – ESTONIA

ITALIA, I MIGLIORI CINQUE RISULTATI

3° posto – PITTIN Alessandro – NH/10km del 08/03/2014

3° posto – PITTIN Alessandro – LH/15km del 15/03/2015

8° posto – CECON Andrea – LH/15 km del 15/01/1994

8° posto – RUNGGALDIER Lukas – LH/10km del 02/03/2011

9° posto – BAUER Armin – NH/10km del 08/03/2014