Combinata nordica: Alexa Brabec guida il PCR di Oslo. Seconda Ida Marie Hagen

Ultima tappa per la Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile. Domani ad Oslo andrà in scena la Gundersen che chiude la stagione, salto dal famosissimo Holmenkollbakken.

Al comando del Provisional Competition Round troviamo la statunitense Alexa Brabec, che in questa stagione ha dato spettacolo e si è resa protagonista di ottime performance. Nettamente il miglior salto di giornata con 126 metri e 111,3 punti totali.

Insegue la vincitrice della sfera di cristallo, la norvegese Ida Marie Hagen, staccata di 32”, mentre terza momentaneamente c’è l’altra norvegese, la giovanissima 2007 Ingrid Laate. Completano la top-5 l’austriaca Lisa Hirner e la slovena Ema Volavsek.

Non ci sono presenti atlete italiane in questa ultima tappa di Coppa.