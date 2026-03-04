Combinata nordica, Italia subito a medaglia con Delugan/Del Bianco ai Mondiali juniores

Si aprono con una splendida medaglia di bronzo per l’Italia i Campionati Mondiali Juniores di combinata nordica 2026, in corso di svolgimento nella località norvegese di Lillehammer. Nella giornata inaugurale della manifestazione si sono svolte le Team Sprint, con la coppia femminile azzurra composta da Giada Delugan e Ludovica Del Bianco che è riuscita a salire sul terzo gradino del podio grazie ad un’ottima rimonta nel segmento di fondo.

Le italiane si trovavano infatti al quinto posto provvisorio dopo il segmento di salto (su trampolino piccolo) in mattinata con un ritardo di 59″ dalla Slovenia, 15″ dal Giappone e 10″ dal tandem Austria-Francia. Delugan (classe 2006, all’ultimo anno da junior) e Del Bianco (2008) hanno fatto la differenza poi sugli sci stretti, superando presto austriache e tedesche ma non completando mai l’inseguimento nei confronti delle nipponiche.

La vittoria finale è andata alla Slovenia di Tia Malovrh e Teja Pavec, che ha trionfato con un margine di 32″ sul Giappone (Yuzuka Fujiwara/Yuzuki Kainuma) e di 55″ sull’Italia. Azzurri molto lontani dalle posizioni di vertice nella Team Sprint maschile, con Manuel Senoner e Bryan Venturini che hanno chiuso in 12ma piazza dopo il nono posto del turno di salto nella gara vinta in rimonta dagli austriaci David Thuer e Andreas Gfrerer davanti a Germania e Norvegia.