Combinata nordica, per la Coppa del Mondo non può mancare la ‘Classicissima finlandese’ di Lahti!

Penultima tappa per la Coppa del Mondo maschile 2025-26 di combinata nordica, che si accinge a vivere uno dei propri appuntamenti più prestigiosi. Il fine settimana del 6-7 marzo vedrà difatti gli atleti impegnati a Lahti, in Finlandia. Si tratta di uno degli eventi con la storia più ampia.

I Salpausselän kisat, ovverosia i Lahti Ski Games, sono una manifestazione annuale dedicata a tutte le discipline nordiche. Dei “Giochi” veri e propri, essendo multidisciplinari. Nati nel lontano 1923 hanno dovuto incassare solo tre cancellazioni. Nel 1930 per mancanza di neve, nel 1940 a causa della guerra con l’Unione Sovietica e nel 1942 per scarsità di fondi.

I Lahti Ski Games ebbero piena copertura radiofonica già nel 1932, diventando subito di portata nazionale. Il 1959 ha rappresentato il primo anno in cui le competizioni sono state trasmesse in televisione. Uno dei tratti caratteristici perduti dell’evento era l’istituzione di treni speciali da parte delle ferrovie finniche, che grazie ai binari limitrofi alle piste, trasportavano migliaia di spettatori direttamente sul campo di gara!

COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA

LAHTI – MASCHILE

Località: Lahti (Finlandia)

Dimensioni trampolino: HS130 (Large Hill)

Prima apparizione: febbraio 1926 (Mondiali)

Ingresso nel calendario: marzo 1984

Ultima apparizione: marzo 2025

Gare ospitate: 59

Eventi di rilievo organizzati

Mondiali 1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017

Verrà ospitata anche l’edizione 2029.

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2016 (LH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2016 (LH/10) – Fabian RIEßLE (GER)

2017 (LH/10) {CDM} – Eric FRENZEL (GER)

2017 (LH/10) {CDM} – Fabian RIEßLE (GER)

2017 (NH/10) {WCH} – Johannes RYDZEK (GER)

2017 (LH/10) {WCH} – Johannes RYDZEK (GER)

2018 (LH/10) – Johannes RYDZEK (GER)

2020 (LH/10) – Akito WATABE (JPN)

2021 (LH/10) – Akito WATABE (JPN)

2022 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2023 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2023 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2024 (LH/10) – Johannes LAMPARTER (AUT)

2025 (LH/10) – Johannes LAMPARTER (AUT)

2025 (LH/10) – Johannes LAMPARTER (AUT)

ATLETI IN ATTIVITA’ SALITI SUL PODIO

9 – RYDZEK Johannes [GER] (5-1-3)

9 – WATABE Akito [JPN] (3-5-1)

4 – LAMPARTER Johannes [AUT] (3-0-1)

3 – GEIGER Vinzenz [GER] (0-2-1)

3 – ILVES Kristjan [EST] (0-1-2)

2 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (0-1-1)

2 – SCHMID Julian [GER] (0-1-1)

1 – HIRVONEN Eero [FIN] (0-1-0)

1 – RETTENEGGER Stefan [AUT] (0-1-0)

1 – HEROLA Ilkka [FIN] (0-1-0)

1 – SEIDL Mario [AUT] (0-0-1)

1 – YAMAMOTO Ryota [JPN] (0-0-1)

1 – MUHLETHALER Laurent [FRA] (0-0-1)

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

60 (20-21-19) – GERMANIA [All-Inclusive]

43 (18-13-12) – NORVEGIA

23 (8-8-7) – FINLANDIA

20 (5-8-7) – AUSTRIA

15 (6-5-4) – GIAPPONE

6 (0-0-6) – FRANCIA

4 (2-0-2) – USA

3 (0-1-2) – ESTONIA

2 (0-2-0) – URSS

1 (0-1-0) – SVEZIA

ITALIA, I MIGLIORI CINQUE RISULTATI

4° posto – LONGO Andrea – NH/15km del 28/02/1992

4° posto – LONGO Andrea – LH/15km del 02/03/1996

5° posto – PITTIN Alessandro – LH/10 km del 06/03/2015

5° posto – COSTA Samuel – LH/10km del 07/01/2017

6° posto – RUNGGALDIER Lukas – LH/10 km del 12/03/2011

6° posto – COSTA Samuel – LH/10km del 08/01/2017