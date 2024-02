Combinata nordica, Italia sesta con Pinzani-Delugan nella Team Sprint femminile dei Mondiali Junior

Va in archivio anche la quarta e penultima giornata dei Campionati Mondiali Junior 2024 di combinata nordica, in corso di svolgimento a Planica (in Slovenia) fino a domenica 11 febbraio. Quest’oggi il programma della manifestazione prevedeva la Team Sprint femminile, con salto da trampolino piccolo e a seguire una staffetta 2×4,5 km di sci di fondo.

Non si sblocca purtroppo il medagliere dell’Italia, che archivia comunque il miglior risultato (sin qui) della rassegna iridata giovanile grazie al sesto posto della coppia formata da Greta Pinzani e Giada Delugan. Dopo aver chiuso in ottava piazza il segmento di salto con un gap di 48″ da recuperare rispetto alla Germania, leader provvisoria della gara, le azzurre si sono difese egregiamente sugli sci stretti guadagnando due posizioni e chiudendo a 1’22” dalla vetta.

Medaglia d’oro e titolo mondiale juniores al Giappone di Hazuki Ikeda e Yuzuka Fujiwara, con quest’ultima che ha avuto la meglio nella volata finale sulla statunitense Kai McKinnon, costretta ad accontentarsi dell’argento insieme alla compagna di squadra Alexa Brabec. Terza posizione a 27″ dalla testa e bronzo per l’Austria con Anna-Sophia Gredler e Laura Pletz.