Combinata nordica, “meglio tardi che mai” per il settore femminile. A Lahti finalmente anche le donne!

“Meglio tardi che mai”, come si suole dire. Ci ha messo un bel po’, la Finlandia, ad adeguarsi ai tempi correnti. Però, in ultimo, anche i sinivalkoinen si sono finalmente decisi a mettere in piedi una tappa di Coppa del Mondo di combinata nordica femminile. Il comitato organizzatore di Lahti ha infatti aggiunto la disciplina al programma dei Salpausselän kisat.

Salpausselän kisat è il nome autoctono della manifestazione ormai conosciuta come Lahti Ski Games, un festival dedicato a tutte le discipline nordiche che si svolge annualmente da oltre un secolo. In passato, si trattava di un evento estremamente sentito e popolare, tanto da attirare folle oceaniche e da avere un prestigio tale da equipararlo all’Holmenkollen Ski Festival.

Oggi, i Lahti Ski Games sono decaduti in termini di interesse da parte del pubblico finnico (sempre più disinteressato agli sport della neve, sempre più legato a quelli del ghiaccio, in particolare l’hockey). Cionondimeno, il passato e la tradizione non si cancellano. L’appuntamento resta blasonato e va onorato come merita.

In tal senso, fa piacere constatare come la combinata nordica femminile venga “accolta in famiglia” anche dal comitato organizzatore di Lahti. Certo, con un paio di anni di ritardo rispetto a quando avrebbe dovuto, ma ormai poco importa. L’assenza della versione rosa della storica disciplina rappresentava una nota stonata, fortunatamente corretta in questa nuova esecuzione, nella quale si potrà udire una melodia finnica armonica e non più cacofonica. Tervetuola, ragazze!