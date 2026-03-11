Isaac Del Toro si scatena al traguardo volante! I secondi guadagnati alla Tirreno-Adriatico e al nuova classifica

La terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026 non proponeva difficoltà altimetriche di rilievo ed era stata pensata appositamente per offrire una ghiotta occasione ai velocisti, ma la classifica è stata ridisegnata ai vertici grazie a un traguardo volante che ha animato la giornata odierna alla Corsa dei Due Mari. Gli abbuoni in palio a Casette (tre secondi al primo atleta che è transitato, 2” al secondo e 1” al terzo) hanno stuzzicato la fantasia dei big ed è così mutato parzialmente lo scenario della graduatoria.

Il leader Isaac Del Toro, che era riuscito a indossare la maglia azzurra al termine della frazione di ieri caratterizzata dallo sterrato che portava a San Gimignano, ha deciso di effettuare lo sprint ed è passato in terza posizione, alle spalle dell’olandese Danny van Poppel e di Andrea Vendrame, quando mancavano 51 km al traguardo di Magliano de’ Marsi. Ci si aspettava la volata di Jonathan Milan per prendere i punti in ottica maglia ciclamino, ma il friulano si è rialzato e così si sono rimescolate le carte.

Il messicano ha così guadagnato un secondo di abbuono e ha rafforzato il primo posto nella classifica generale della Tirreno-Adriatico 2026: al momento l’alfiere della UAE Emirates conduce con un vantaggio di 4” nei confronti di Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), 14” sullo statunitense Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), 18” sul sudafricano Alan Hatherly (Team Jayco AlUla), 19” sullo sloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 21” su Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious).