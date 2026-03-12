Chieri ribalta Dresda nella semifinale di andata della Cev Cup: da 0-2 a 3-2! Nervini inarrestabile

Due set da incubo e poi la vittoria 3-2 per la Reale Mutua Fenera Chieri che fra mille sofferenze espugna il campo del Dresdner, squadra dall’età media piuttosto bassa, nell’andata della semifinale della Cev Cup. Una partita dai due volti con le tedesche che hanno giocato su alti livelli nei primi due parziali, mandando in tilt la formazione di Negro che, dopo aver perso in modo rocambolesco il secondo parziale (da 24-21 a 24-26) ha cambiato marcia e non ha lasciato scampo alle padrone di casa dominando i tre set successivi. Nervini (30 punti per lei) decisiva per le piemontesi soprattutto negli ultimi due parziali, mentre le centrali Cekulaev e Alberti hanno faticato tantissimo contro le rivali Pfeffer e Rosemann, soprattutto nei primi due parziali.

Chieri scende in campo non con la giusta concentrazione e le padrone di casa tedesche fanno vedere subito di che pasta sono fatte giocando una pallavolo molto ordinata, evitando gli errori (che invece piovono copiosi dall’altra parte del campo) e si portano avanti prima 8-4 e poi 17-10. Chieri prova a rimettersi in carreggiata e recupera qualche punto fino al 18-14. Chieri dà l’impressione di poter ribaltare la situazione portandosi sul 20-19 ma il Dresdner riparte di slancio e si porta sul 22-19 e poi sul 24-21. Chieri si affida a Nemeth e Nervini e si avvicina sul 24-23 ma il primo tempo di Pfeffer è micidiale per il 25-23.

Nel secondo set inizia un’altra partita con tanto di finale a sorpresa. Chieri non riesce ad esprimersi sui suoi livelli abituali: fatica a contenere le giovani attaccanti avversarie, soprattutto dal centro, soffre gli attacchi da zona 2 di Levinska e in difesa combina qualche pasticcio di troppo. Nonostante questo nel finale la squadra piemontese prende il largo e sembra avviarsi senza troppi patemi verso l’1-1 rassicurante e invece non è così. Sul 24-21 Chieri spegne la luce e subisce un break micidiale di 0-5 da parte delle padrone di casa che trovano un insperato 2-0 con il punteggio di 26-24.

Lo schiaffone per Chieri è pesante ma la reazione della squadra di Negro è encomiabile. Chieri cambia marcia in avvio di terzo set e lascia sul posto il Dresdner che non riesce più a ritrovarsi. Crescono tutte le attaccanti della formazione ospite che prende il largo e vince 25-14.

Torna l’equilibrio nella prima parte del quarto set. Chieri prova la fuga ma il Dresdner torna sotto fino al 10-9 per le piemontesi che trovano la fuga giusta prima sul 13-10 con Nervini sugli scudi e poi sul 16-12 aprendosi la strada per un finale di parziale agevole e senza patemi, con la chiusura ancora con il punteggio di 25-14.

Nel tie break Chieri non si ferma e vola in un baleno sul 5-0. Stella Nervini è protagonista assoluta in questa fase: la banda della Nazionale azzurra mette a terra tutto quello che passa dalla rete e Chieri cambia avanti 8-2. Chieri non ha problemi fino all’11-4, poi ancora una volta Dresdner accende lo special a muro e ferma tutti gli attacchi di Chieri fino all’11-8. Un primo tempo di Cekulaev e l’ace di Kunzler portano nuovamente Chieri fuori dai guai (13-8) e ci pensa Stella Nervini a chiudere il match con il punteggio di 15-9.

MVP incontrastata dell’incontro Stella Nervini, che ha chiuso con la bellezza di 30 punti all’attivo. In doppia cifra anche Kunzler con 18 punti, Nemeth con 17 e Cekulaev con 11. Per il Dresdner la top scorer è stata la centrale Pfeffer con 17 punti, 14 punti per Levinska e Lorber Fijok, 13 punti per Kuipers.