Chieri strapazza il Budowlani Lodz e si merita la semifinale di CEV Cup, Nervini in forma

Chieri ha fatto la voce grossa contro il Budowlani Lodz, imponendosi con uno schiacciante 3-0 (25-18; 25-19; 25-21) di fronte al proprio pubblico del Pala Gianni Asti di Torino e qualificandosi alle semifinali della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Dopo aver dettato legge per 3-1 nel confronto d’andata disputato in Polonia, la quinta forza della Serie A1 non ha lasciato scampo all’insidiosa avversaria e ha chiuso i conti al termine di un match a senso unico.

Le piemontesi hanno preso il controllo delle operazioni fin dalle battute iniziali dei tre set e hanno tramortito i tentativi delle avversarie di restare a contatto il più a lungo possibile, chiudendo la pratica in appena 70 minuti di gioco e con tanto di turnover nel terzo parziale, giocato soltanto per le statistiche e per i 1400 tifosi presenti sugli spalti dell’impianto nel capoluogo di Regione a qualificazione già in tasca.

Le ragazze di coach Nicola Negro se la dovranno vedere con le tedesche del Dresda, capaci di regolare le francesi del Mulhouse con un doppio 3-0: la Fenera partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare l’impegno, che cadrà nel mezzo del quarto di finale dei playoff scudetto con Novara. Dall’altra parte del tabellone, invece, le turche del Galatasaray Istanbul (tra le cui fila milita Miryam Sylla) incroceranno le rumene del Voluntari 2005.

Le migliori in campo sono state le schiacciatrici Stella Nervini (10 punti) e Laura Kunzler (8), l’opposto Anett Nemeth (6) e la centrale Anastasia Cekulaev (8), rimaste in campo solo nei primi due parziali. C’è poi stato spazio per Alice Degradi (5) ed Elles Dambrink (4), Sara Alberti (7) ha giocato tutto l’incontro.