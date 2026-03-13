Charles Leclerc amareggiato: “Non so perché ho perso tanto in rettilineo, Mercedes con la power unit fa la differenza”

Frustrazione e delusione albergano nell’animo di Charles Leclerc al termine delle qualifiche Sprint del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Il pilota della Scuderia Ferrari ha chiuso al sesto posto il time attack, dominato dalle due Mercedes: in pole position c’è il britannico George Russell, davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli e alla McLaren di Lando Norris; quarto l’altro ferrarista, Lewis Hamilton.

Pesantissimo il distacco accusato da Leclerc, pari a 1″008, a testimonianza dell’enorme differenza rispetto alla W17. Una parte di questo gap, però, il pilota monegasco non riesce ancora a spiegarsela: “Ho perso solo 4 decimi nel secondo rettilineo e non so il motivo. Dovremo analizzare“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

La Ferrari ha inoltre deciso di non utilizzare la nuova ala “Macarena”, provata nella FP1: “Non credo che cambi molto. Penso che potremo fare meglio in gara. Nelle qualifiche Mercedes è un passo avanti a tutti perché con la power unit fa una grande differenza“, ha concluso.

Domani saranno protagoniste la Sprint Race e le qualifiche che definiranno lo schieramento di partenza del Gran Premio, con Leclerc che si augura di ritrovare sensazioni migliori al volante della sua SF-26.