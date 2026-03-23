Carlos Alcaraz frustrato: “Korda oltre il suo reale valore. Tutti così contro di me: devo accettarlo”

“Contro di me diventano tutti Federer“. Così si era espresso a Indian Wells il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz, dopo la vittoria in tre set contro il francese Arthur Rinderknech. Una frase detta anche col sorriso, che però non nascondeva uno stato d’animo di frustrazione sul fatto che, a detta dell’iberico, le prestazioni dei suoi avversari contro di lui siano state sempre al di sopra dello standard normale per il vantaggio psicologico del confronto.

La questione si lega alle aspettative. Da Alcaraz ci si aspetta sempre la vittoria, mentre da un Rinderknech il fatto anche di perdere contro il n.1 ATP può rientrare nella normalità delle cose. Un aspetto che, a quanto pare, Carlitos fatica a gestire perché nella sconfitta di ieri a Miami contro l’americano Sebastian Korda questo tema è riemerso con una certa insistenza.

In conferenza stampa, infatti, l’asso di Murcia si è così espresso su questo argomento: “È chiaro che quando vinci tornei e hai un ottimo record di vittorie e sconfitte, tutto diventa più facile in termini di pressione avvertita dagli avversari, dai giocatori che affrontano me o i migliori al mondo. Sento che hanno più da guadagnare che da perdere in quelle partite“, ha sottolineato.

“Credo che i giocatori contro cui gioco non abbiano la stessa pressione che sentono di solito quando giocano contro altri giocatori e a dire il vero non è il massimo (sorride, ndr). È un po’ fastidioso, ma bisogna accettarlo. Bisogna andare avanti e dare il 100%. Per fortuna, sento di avere molte armi, molte cose che posso fare in campo per cercare di mettere in difficoltà i miei rivali. Anche se in questo match, a essere sincero, non ho trovato un modo. Ma so che d’ora in poi giocheranno così. Devo solo essere preparato, come ho detto. Anche se Korda ha giocato, direi, al di sopra del suo livello abituale, io ero lì. Per le prossime partite, devo presumere che giocheranno così, anche se avrò le mie occasioni. Cercherò di giocare meglio in quei momenti, su quei punti. Proverò a tenerli fuori dal match“, ha aggiunto Carlitos.

E ora c’è la necessità di staccare: “Probabilmente tornerò a casa, cosa che non vedo l’ora di fare, per rilassarmi qualche giorno con la mia famiglia e i miei amici. Non so quanto tempo libero mi concederà la mia squadra. La stagione sulla terra battuta è proprio dietro l’angolo. Ho in programma alcuni tornei importanti e non vedo l’ora di giocarli. Penso di prendermi qualche giorno di pausa, staccare la spina, ricaricare le batterie e prepararmi al meglio per la stagione sul rosso“.