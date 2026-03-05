Laura Pirovano insegue il podio: “Ottenerlo in Val di Fassa sarebbe una favola. Classifica aperta…”

Laura Pirovano ha concluso al quarto posto la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra ha accusato un ritardo di 31 centesimi dall’austriaca Nina Ortlieb e ha fatto capire di essere in forma per poter ambire a un risultato di lusso nel lungo fine settimana sulla pista La VolatA del Passo San Pellegrino: tra le due discese libere e il superG proverà a conquistare il tanto agognato podio.

La trentina sta girando attorno al podio: nel corso di questa stagione è stata quinta nelle discese della Val d’Isere e di Soldeu e quarta nella discesa di Zauchensee, quinto posto anche nel superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’auspicio è di meritarsi finalmente il tanto agognato piazzamento in top-3 nel massimo circuito internazionale itinerante.

Laura Pirovano ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Sono contenta, il meteo è bello e siamo in casa: era una tappa che aspettavo da tanto. Non vedo l’ora di gareggiare su questa pista. I giochi nella classifica di specialità sono aperti ma cerco di non pensarci troppo e di concentrarmi gara su gara. È tanto che inseguo un risultato importante ed ottenerlo qui sarebbe un sogno, una favola. Ma non voglio focalizzarmi: resto concentrata e spero che il tifo di casa possa aiutarmi un po’”.