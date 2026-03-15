Fotyen Tesfay da brividi: seconda di sempre in Maratona! Debutto con tempo surreale a Barcellona, Epis ritirata

La Maratona di Barcellona è stata animata dal clamoroso esordio sulla distanza da parte dell’etiope Fotyen Tesfay, che ha trionfato in terra catalana con lo sbalorditivo tempo di 2h10:51 ed è diventata la seconda atleta di sempre sui 42,195 km. La 28enne si è fermata a 55 secondi dal record mondiale siglato due anni fa dalla keniana Ruth Chepngetich, lasciando sbalorditi tutti gli appassionati, che hanno ammirato ad altissimi livelli un’atleta già capace di correre la mezza in 1h03:21 (terza di ogni epoca).

A questo punto non ci sono limiti per Tesfay, già settima alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ottava agli ultimi Mondiali sui 10.000 metri: in un contesto ancora più agevole potrebbe davvero tentare di sfondare il muro delle due ore e dieci minuti, cercando di battere un primato mondiale che resta sensazionale. Giovanna Epis si è ritirata al trentunesimo chilometro a causa di un fastidio al polpaccio, in occasione del suo rientro dopo un risentimento al bicipite femorale che le aveva impedito di partecipare all’ultima rassegna iridata.

La carabiniera è transitata al 25mo km con un parziale di 1h26:23 ed era in linea per chiudere intorno alle 2h26′ come da obiettivo della vigilia, ma purtroppo si è dovuta fermare. La gara maschile è stata vinta dal keniano Jonathan Samanayo Korir (2h05:27), René Cuneaz 19mo in 2h15:06, Xavier Chevrier ritirato al venticinquesimo chilometro.