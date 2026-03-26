Calcio femminile: domenica si decidono le finaliste della Coppa Italia. Big match tra Inter e Roma!

Una giornata tutta da vivere. Domenica 29 marzo andrà in scena il ritorno delle semifinali valide per la Coppa Italia 2025-2026 di calcio femminile. Due partite, due direzioni molto diverse per uno spettacolo che si preannuncia garantito.

Il primo match in programma sarà anche quello più avvincente. A partire dalle ore 15:00 si svolgerà infatti Inter-Roma, due squadre che hanno salutato l’andata in una situazione di perfetta parità, ovvero con il parziale di 1-1. Ma in realtà c’è anche molto altro. Stiamo infatti parlando rispettivamente della capolista e della prima inseguitrice della Serie A, al momento staccate di sei punti.

Difficile capire chi la spunterà: da una parte infatti le capitoline vorranno far valere tutto il proprio peso e storia. L’altra, formazione ogni anno sempre più in crescita, vuole invece continuare a vele spiegate il suo cammino per coronare l’obiettivo di vincere il primo trofeo della sua storia.

Più agevole, almeno sulla carta, la sfida delle 18:00 che vedrà confrontarsi Juventus e Fiorentina. Le bianconere, reduci dello 0-2 rifilato alle avversarie al Viola Park, dovranno semplicemente pensare a gestire e controllare la situazione. Le toscane però dal canto loro potranno concedersi il lusso di giocare un match a viso aperto e con nulla da perdere. Niente può essere quindi dato per scontato.

CALENDARIO COPPA ITALIA 2025-2026 CALCIO FEMMINILE: SEMIFINALI DI RITORNO

Ore 15: Inter-Roma (and. 1-1)

Ore 18: Juventus-Fiorentina (and. 2-0)