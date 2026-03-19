Calcio a 5, L84 piega Sandro Abate nell’anticipo del 24° turno di Serie A

La L84 ritrova subito il sorriso e lo fa con una prestazione autoritaria davanti al proprio pubblico. Dopo il passo falso contro la Roma, i verdeneri rispondono con carattere superando 5-3 la Sandro Abate al Pala Maggiore di Leinì, nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A di calcio a 5.

La squadra guidata da Rios approccia la gara con intensità e qualità, indirizzando il match già nel primo tempo. Il doppio vantaggio all’intervallo fotografa una supremazia evidente, fatta di ritmo, organizzazione e concretezza sotto porta. Nella ripresa, la L84 alza ulteriormente i giri del motore e trova un allungo che sembra chiudere definitivamente i conti: il parziale di 5-0 mette in luce tutta la profondità e il potenziale offensivo dei piemontesi.

Quando la gara appare ormai in controllo, arriva però la reazione della Sandro Abate. La formazione allenata da Basile, in piena corsa per un posto nei playoff, mostra orgoglio e prova a riaprire la contesa con una rimonta firmata da Galletto e compagni. Il tentativo degli irpini si ferma comunque sul 5-3 finale, reso definitivo dalla rete di Maltauro che spegne ogni residua speranza ospite.

Il successo consente alla L84 di consolidare la propria posizione nelle zone altissime della classifica, salendo momentaneamente al secondo posto e confermandosi tra le principali protagoniste del campionato. Per Sandro Abate, invece, resta una sconfitta che non cancella quanto di buono fatto intravedere nella fase finale del match, ma che obbliga a fare punti nelle prossime uscite per difendere l’accesso alla top otto.

Il confronto di Leinì, oltre al peso specifico in campionato, rappresentava anche un interessante antipasto in vista delle Final Eight di Coppa Italia, dove entrambe le squadre saranno chiamate a confermare ambizioni e qualità. La L84, intanto, manda un segnale chiaro: la corsa ai vertici passa anche dalla capacità di reagire immediatamente alle battute d’arresto.