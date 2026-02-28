Calcio a 5: Meta Catania e L84 Torino non sbagliano in Serie A. Bene anche lo Sporting Sala Consilina

La 20esima giornata della regular season della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è andata tutta in archivio. Gol, spettacolo e risultati che hanno modificato la classifica del massimo campionato italiano di futsal.

Davanti a tutte non sbagliano Meta Catania e L84 Torino, che si impongono rispettivamente 6-4 e 4-3 su Sandro Abate e Capurso: siciliani trascinati da Podda, piemontesi che si sono aggrappati alle zampate di Fortini e De Oliveira per avere la meglio sui pugliesi.

Altre affermazioni interne per: Napoli, 3-0 sulla Roma, Came Treviso, 3-2 sul Genzano e Fortitudo Pomezia, largo 4-1 sul CDM Futsal.

Blitz esterno 4-9 dello Sporting Sala Consilina sul campo dell’Active Network, tripletta di Arillo e doppietta di Vidal, e infine spettacolare 3-3 fra Mantova e Cosenza.

Prossimo turno, il 21esimo, in programma tutto il 6 marzo. In questo caso ha riposato la Feldi Eboli, mentre fra sette giorni a fermarsi sarà lo Sporting Sala Consilina.