Calcio a 5, Feldi Eboli e L84 Torino in semifinale di Coppa Italia: piegate Napoli ed Ecocity

La quarantesima Coppa Italia di Serie A di calcio a 5 si è aperta ad Ancona con due sfide intense e ricche di tensione agonistica, capaci di offrire subito spettacolo e verdetti pesanti. Ad inaugurare la Final Eight è stato il derby campano tra Feldi Eboli e Napoli, una sfida ormai diventata una classica recente tra coppa, campionato e Supercoppa. Il match è fin da subito molto fisico, ricco di duelli e caratterizzato da grande equilibrio.

Il Napoli ha approcciato meglio la partita, rendendosi pericoloso con Guilhermão, ma la prima vera occasione è stata per la Feldi: Echavarria, da posizione favorevole, non ha inquadrato la porta. L’episodio più discusso è arrivato a metà primo tempo, quando un contatto tra Pelezinho e Dalcin ha portato inizialmente all’espulsione, poi ridimensionata a semplice ammonizione dopo revisione al Video Support.

La sfida è rimasta bloccata sullo 0-0 fino all’intervallo e anche nella ripresa si è seguito lo stesso copione, almeno fino agli ultimi minuti. A poco più di tre minuti dalla sirena, è stato Gui a rompere l’equilibrio, confermandosi ancora una volta decisivo contro i partenopei.

Il Napoli ha reagito immediatamente: timeout e portiere di movimento con Chino, ma la difesa della Feldi ha resistito. Dalcin ha salvato proprio su Chino, mentre Felipinho ha compiuto un intervento decisivo sulla linea. Nel finale, a sette secondi dalla conclusione, ancora Gui ha chiuso i conti trasformando un tiro libero con grande freddezza. Risultato finale 2-0.

Nel secondo incontro, L84 Torino ed Ecocity Genzano hanno dato vita a un confronto molto lottato, giocato a ritmi alti soprattutto nella seconda parte del primo tempo. Le occasioni si sono susseguite su entrambi i fronti: Mammarella è stato protagonista con diversi interventi decisivi, mentre Micheletto ha colpito una traversa. Il risultato si è sbloccato proprio a ridosso dell’intervallo grazie a una giocata individuale di Maxi Rescia, che si è accentrato e ha firmato l’1-0 con un preciso rasoterra.

Nella ripresa il Genzano ha alzato il baricentro e creato numerose opportunità, ma trovando sulla sua strada un ottimo Victor Lopez. Anche Di Ponto, subentrato tra i pali, si è messo in evidenza con interventi importanti. La partita è rimasta apertissima. La svolta c’è stata quando Lucas Siqueira ha realizzato il 2-0, convalidato dopo revisione video. Sembrava il colpo del KO, ma il Genzano non si è arreso: con Micheletto portiere di movimento, il 5 contro 4 ha ribaltato l’inerzia. In meno di tre minuti, Barra e Taborda hanno ristabilito la parità.

Si è andati così ai calci di rigore. Mammarella è tornato tra i pali per il Genzano, mentre Lopez si è alternato con Caique. Dal dischetto è stato decisivo l’errore di Micheletto: Murilo Schiochet ha realizzato il penalty che ha eliminato i finalisti della scorsa edizione.