Calcio a 5
Calcio a 5: Meta Catania, è tua la Coppa Italia! Battuta la Feldi Eboli in finale
La Meta Catania alza le braccia al cielo all’interno del PalaPrometeo Estra di Ancona: i siciliani, già scudettati, si sono infatti aggiudicati la prima Coppa Italia di calcio a 5 della loro storia battendo in finale la Feldi Eboli, detentrice del torneo, con il punteggio conclusivo di 5-2.
L’ultimo atto di questa Final Eight si apre su ritmi vertiginosi. L’involontario botta e risposta sull’asse Dalcin-Felipinho, con il primo a fare autogol nella propria porta nel tentativo di anticipare Pulvirenti, crea l’1-1 che viene scosso prima del riposo dall’acuto di Musumeci, che manda gli etnei al riposo sul 2-1.
Nella ripresa il braciere dell’intensità non si spegne. Musumeci griffa la sua doppietta, che vale il momentaneo 3-1, diventato poi 4-2 in seguito a una successione di gol che vede andare sul tabellino Braga, autore dell’ultima deviazione su un tiro di Felipinho, e Albertico, che approfitta di una sanguinosa palla persa da Dalcin per ridare due reti di vantaggio ai suoi.
La Feldi Eboli perde lucidità, gli scudettati ne approfittano per sentenziare con Podda il punto del 5-2. I campani accusano il colpo, Mateus – da portiere volante – viene espulso dopo aver rincorso un avversario: Turmena manda sul palo il seguente tiro libero. Il tempo si esaurisce, la Meta Catania fa festa: è sua la Coppa Italia 2026.
FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A
PALAPROMETEO ESTRA – ANCONA
QUARTI DI FINALE
MERCOLEDÌ 25 MARZO
1) FELDI EBOLI-NAPOLI FUTSAL 2-0
2) L84 TORINO-ECOCITY GENZANO 7-6 d.t.r.
GIOVEDÌ 26 MARZO
3) COVEI META CATANIA BRICOCITY-SANDRO ABATE 5-2
4) SPORTING SALA CONSILINA-ROMA 1927 0-3
SEMIFINALI – SABATO 28 MARZO
X) FELDI EBOLI-L84 TORINO 9-8 d.t.r.
Y) COVEI META CATANIA BRICOCITY-ROMA 1927 3-1
FINALE – DOMENICA 29 MARZO
FELDI EBOLI-COVEI META CATANIA BRICOCITY 2-5
CLASSIFICA MARCATORI
4 GOL: Carmelo Musumeci (Covei Meta Catania)
3 GOL: Gui (Feldi Eboli)
2 GOL: Sacon, Pulvirenti, Podda, (Covei Meta Catania), Maxi Rescia, Fortini (L84 Torino), Fortino (Roma 1927), Braga (Feldi Eboli)
1 GOL: Siqueira, Tuli (L84 Torino), Barra, Taborda (Ecocity Genzano), Turmena, Albertico (Covei Meta Catania), Galletto (Sandro Abate), Isgrò e Biscossi (Roma 1927), Mateus, Echavarria, Felipinho (Feldi Eboli)
AUTOGOL: Bocao (Covei Meta Catania) pro Sandro Abate
ALBO D’ORO COPPA ITALIA SERIE A
1985/1986 Canottieri Aniene, 1986/1987 Canottieri Aniene, 1987/1988 Eur Olimpia Roma, 1988/1989 Roma RCB, 1989/1990 Roma RCB, 1990/1991 Torrino, 1991/1992 Torrino, 1992/1993 Torrino, 1993/1994 Torrino, 1994/1995 Torrino, 1995/1996 Torino, 1996/1997 Torino, 1997/1998 Lazio, 1998/1999 Lazio, 1999/2000 Genzano, 2000/2001 Augusta, 2001/2002 Prato, 2002/2003 Lazio 2003/2004 Prato, 2004/2005 Nepi, 2005/2006 Luparense, 2006/2007 Montesilvano, 2007/2008 Luparense, 2008/2009 Arzignano, 2009/2010 Marca, 2010/2011 Lazio, 2011/2012 Asti, 2012/2013 Luparense, 2013/2014 AcquaeSapone, 2014/2015 Asti 2015/2016 Pescara, 2016/2017 Pescara, 2017/2018 AcquaeSapone, 2018/2019 AcquaeSapone, 2019/2020 non assegnata, 2020/2021 Italservice Pesaro, 2021/2022 Italservice Pesaro, 2022/2023 Real San Giuseppe, 2023/2024 MoMap Napoli, 2024/2025 Feldi Eboli 2025/2026 Covei Meta Catania Bricocity