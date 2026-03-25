Brugge-De Panne 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Philipsen?

Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, andrà in scena la Brugge-De Panne 2026, celeberrima competizione di ciclismo su strada giunta alla sua cinquantesima edizione sotto il nome di Ronde Van Brugge e nota per aprire l’importante ciclo delle Classiche del Nord.

PERCORSO

A differenza con quanto avvenuto in passato, la corsa comincerà e si concluderà in quel di Brugge, con una prova particolarmente congegnale ai velocisti. Il tracciato, di una lunghezza complessiva di 202,6 km, infatti è composto da una sezione in linea, che si spalmerà nel sud della città belga. Successivamente i corridori torneranno nell’area cittadina di Brugge, attraversando un circuito, vero cuore della gara. Dopo un primo passaggio sulla linea del traguardo, ci saranno altri due giri completi di un anello lungo 59 km contrassegnato anche da un breve tratto pavé, situato nello specifico a Brieverweg (1,3 km).

ALTIMETRIA

PROGRAMMA BRUGGE-DE PANNE 2025

Orario di partenza: 12.45

Orario di arrivo stimato: 17.15

DOVE VEDERE LA BRUGGE-DE PANNE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 15:15 alle 17:55.

Diretta live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Inutile dire che il grande atteso è proprio il padrone di casa Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), trionfatore recente di due edizioni tra 2023 e 2024. Da non sottovalutare poi l’olandese Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), negli ultimi tempi apparso e qui vincitore ormai sette anni fa, nel 2019. Sarà della partita anche il Campione uscente, ovvero il colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG), mentre tra gli outsider spicca il nome di Milan Fretin (Cofidis)