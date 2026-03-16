Biathlon, per l’Italia ‘Mission (almost) Accomplished’. Massimo contingente per il 2026-27 ormai acquisito

L’Italia avrà (quasi) certamente il massimo contingente sia maschile che femminile nella Coppa del Mondo di biathlon 2026-27. La tappa di Otepää, snodo cruciale nella classifica per nazioni, ha sorriso al movimento azzurro, nonostante le (abituali) difficoltà nelle staffette rispetto alle avversarie dirette. Tuttavia, i risultati complessivi sono stati positivi.

Nel settore femminile è stata di fatto conseguita la certezza matematica dei sei pettorali per la prossima stagione. L’Italia è quarta con ben 412 punti di vantaggio sulla Finlandia, sesta in classifica. Di fatto, sarà sufficiente che tre atlete passino sul traguardo della sprint di Holmenkollen per certificare il conseguimento della quota piena.

In ambito maschile, la situazione non è altrettanto rosea, ma comunque la posizione del movimento azzurro è solida. L’Italia, quinta, ha 206 lunghezze di margine sulla Cechia, sesta. Considerando come, nelle gare contro il tempo non si siano mai spostati più di 80 punti in favore dell’una o dell’altra contendente, si può affermare che la squadra tricolore possa dormire sonni tranquilli.

Certo, i maschi dovranno comunque fare più dell’atto di presenza, ma le probabilità che i mitteleuropei possano sovvertire la graduatoria attuale sono minime. Hanno bisogno di un exploit, unito a una debacle assoluta degli azzurri. Chance che questo avvenga? Il proverbiale “zero virgola”.

Ci siamo quasi, insomma, la missione è pressoché compiuta. Avere 6 posti a disposizione in ambedue i sessi nel 2026-27 rappresenta un viatico estremamente interessante nel percorso che porta ai Giochi Olimpici delle Alpi Francesi 2030. Perché, con i successi di Milano Cortina 2026, si è chiuso un capitolo. Non certo l’intero libro.