BiathlonSport in tvSport Invernali
Biathlon oggi in tv, Sprint maschile Otepää 2026: orario, startlist, streaming
Oggi, giovedì 12 marzo, prenderà il via l’ottava tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Otepää (Estonia) inizierà un nuovo percorso nel massimo circuito internazionale. I fari saranno puntati sulla 10 km Sprint maschile che, nei fatti, darà il via alle danze in questo appuntamento.
La gara sui due poligoni richiedere grande esplosività nelle frazioni di fondo e precisione nelle serie di tiro, in modo da non pagare dazio in termini di penalità. L’Italia, come è noto, sarà orfana di Tommaso Giacomel. Il trentino ha deciso di non proseguire nella stagione per il malore accusato nel corso della Mass Start ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.
Il peggio sembra alle spalle e Giacomel si sta godendo dei giorni di stacco, per programmare il suo ritorno in gare e dare un seguito a quel che sarà nella prossima annata. In questo round estone risponderanno all’appello Nicola Romanin, Lukas Hofer, Christoph Pircher e Patrick Braunhofer. Fari puntati su Hofer, che è uscito dai Giochi piuttosto bene e vuol sfruttare la propria forma.
La dirette tv della 10 km Sprint maschile, gara valida per la tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Otepää, in Estonia, non godrà della copertura televisiva, mentre la diretta streaming sarà a cura di Discovery Plus, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN, HBO Max ed Eurovision Sport. La diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
BIATHLON OGGI IN TV
Giovedì 12 marzo
15.15 10 km sprint maschile Otepää (Estonia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Discovery Plus, Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SPRINT MASCHILE OTEPÄÄ
1 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 16:15:30 1
2 SLETTEMARK Sondre GRL 2004 16:16:00
3 GUNKA Jan POL 2002 16:16:30
4 JEFFERIES Jacques GBR 2002 16:17:00
5 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 16:17:30
6 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 16:18:00
7 SIIMER Kristo EST 1999 16:18:30
8 CLAUDE Emilien FRA 1999 16:19:00
9 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 16:19:30
10 KARLIK Mikulas CZE 1999 16:20:00
11 RUNNALLS Adam CAN 1998 16:20:30
12 HIIDENSALO Olli FIN 1991 16:21:00
13 BORGULA Jakub SVK 2004 16:21:30
14 STROLIA Vytautas LTU 1992 16:22:00
15 ROMANIN Nicola ITA 1994 16:22:30
16 HORNIG Vitezslav CZE 1999 16:23:00 B
17 FAK Jakov SLO 1987 16:23:30 1
18 b FREY Isak Leknes NOR 2003 16:24:00 B
19 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 16:24:30 1
20 EDER Simon AUT 1983 16:25:00 B
21 BRANDT Viktor SWE 1999 16:25:30 1
22 NELIN Jesper SWE 1992 16:26:00 B
23 JAKOB Patrick AUT 1996 16:26:30 1
24 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 16:27:00 B
25 HARTWEG Niklas SUI 2000 16:27:30 1
26 STALDER Sebastian SUI 1998 16:28:00 B
27 LANGER Thierry BEL 1991 16:28:30 1
28 BURKHALTER Joscha SUI 1996 16:29:00 B
29 ILIEV Vladimir BUL 1987 16:29:30 1
30 ZOBEL David GER 1996 16:30:00 B
31 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 16:30:30 1
32 SEPPALA Tero FIN 1996 16:31:00 B
33 FRATZSCHER Lucas GER 1994 16:31:30 1
34 HORN Philipp GER 1994 16:32:00 B
35 GERMAIN Maxime USA 2001 16:32:30 1
36 KRCMAR Michal CZE 1991 16:33:00 B
37 PFUND Leonhard GER 2003 16:33:30 2
38 MANDZYN Vitalii UKR 2003 16:34:00 B
39 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 16:34:30 2
40 STRELOW Justus GER 1996 16:35:00 B
41 MAKAROV Maksim MDA 1995 16:35:30 2
42 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 16:36:00 R
43 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 16:36:30 2
44 HOFER Lukas ITA 1989 16:37:00 R
45 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 16:37:30 2
46 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 16:38:00 R
47 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 16:38:30 2
48 BOTN Johan-Olav Smoerdal NOR 1999 16:39:00 R
49 HARJULA Tuomas FIN 1998 16:39:30 2
50 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 16:40:00 R
51 ZAHKNA Rene EST 1994 16:40:30 2
52 JACQUELIN Emilien FRA 1995 16:41:00 R
53 PLANKO Lovro SLO 2001 16:41:30 2
54 y PERROT Eric FRA 2001 16:42:00 R
55 CLAUDE Florent BEL 1991 16:42:30 2
56 CLAUDE Fabien FRA 1994 16:43:00 R
57 MIKYSKA Tomas CZE 2000 16:43:30 2
58 NAWRATH Philipp GER 1993 16:44:00 R
59 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 16:44:30 2
60 PONSILUOMA Martin SWE 1995 16:45:00 R
61 VIDMAR Anton SLO 2000 16:45:30 2
62 ULDAL Martin NOR 2001 16:46:00 R
63 COLTEA George ROU 2000 16:46:30 2
64 WRIGHT Campbell USA 2002 16:47:00 R
65 SCHOMMER Paul USA 1992 16:47:30 2
66 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 16:48:00 R
67 MATKO Martin SVK 2005 16:48:30 2
68 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 16:49:00 R
69 KEHVA Mark-Markos EST 2004 16:49:30 2
70 BIRKENTALS Renars LAT 2001 16:50:00
71 BADACZ Konrad POL 2003 16:50:30
72 ZAWOL Marcin POL 2002 16:51:00
73 CONNELLY Zachary CAN 2001 16:51:30
74 BORKOVSKYI Bohdan UKR 2004 16:52:00
75 FINELLO Jeremy SUI 1992 16:52:30
76 STEFANSSON Malte SWE 2000 16:53:00
77 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 16:53:30
78 BUTA George ROU 1993 16:54:00
79 VASILEV Konstantin BUL 2003 16:54:30
80 HAK Petr CZE 2003 16:55:00 3
81 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 16:55:30
82 PIRCHER Christoph ITA 2003 16:56:00
83 PUCHIANU Cornel ROU 1989 16:56:30
84 USOV Mihail MDA 1996 16:57:00
85 INVENIUS Otto FIN 2000 16:57:30
86 DANUSER Dajan SUI 1996 16:58:00
87 FOMIN Maksim LTU 2000 16:58:30
88 ISKHAKOV Artur SVK 2003 16:59:00
89 SJOKVIST Henning SWE 1998 16:59:30
90 DOVZAN Miha SLO 1994 17:00:00
91 KULBIN Jakob EST 2005 17:00:30
92 REPNIK Matic SLO 2001 17:01:00
93 MUELLAUER Fabian AUT 2003 17:01:30
94 SUCHODOLSKI Fabian POL 2004 17:02:00
95 BROWN Jake USA 1992 17:02:30
96 LOZBERS Rihards LAT 2009 17:03:00
97 BRADFORD Noah AUS 2003 17:03:30 G
98 PETITJACQUES Julien BEL 2003 17:04:00
99 BENSON Graham GBR 2006 17:04:30
100 MACKELS Marek BEL 1999 17:05:00
101 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 17:05:30
102 FRISK Emil DEN 2005 17:06:00
103 YAMAMOTO Masaharu JPN 2000 17:06:30
104 SPARKE Phoenix AUS 2006 17:07:00
105 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 17:07:30