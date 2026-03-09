Biathlon, l’Italia ‘blinda’ il contingente massimo per il 2026-2027. Kontiolahti tappa favorevole agli azzurri

La scorsa settimana era stato anticipato il tema della rincorsa dell’Italia del biathlon alla quota massima di 6 pettorali nelle gare di Coppa del Mondo 2026-27. I contingenti di ogni Paese sono difatti determinati dalla Coppa per Nazioni, che tiene conto dei risultati delle prove contro il tempo, nonché di tutte le competizioni a squadre.

Il recente weekend di Kontiolahti è stato particolarmente pregnante sotto questo aspetto, avendo proposto un’Individuale e una staffetta monosesso. È dunque bene tornare sull’argomento, in maniera tale da verificare la situazione del movimento azzurro, privo di due dei suoi tre “top di gamma”, ossia Tommaso Giacomel e Dorothea Wierer.

Fra gli uomini, la debacle dei cechi nella 20 km – unita all’exploit del sempiterno Lukas Hofer, quarto sul traguardo – ha consentito di ammortizzare al meglio il dodicesimo posto in staffetta, tre posizioni alle spalle dei mitteleuropei. A questo punto, l’Italia ha un vantaggio di quasi 300 punti sulla Cechia nella rincorsa alla top-five. Sono tanti, pari quasi a una gara intera, quando ne restano quattro da tenere in considerazione.

La situazione è anche migliore fra le donne, dove il movimento azzurro ha consolidato la quarta moneta, guadagnando terreno sia sulla Germania che sulla Finlandia. È vero che la Cechia ha recuperato parecchi punti, ma nel settore femminile era molto distante. Si può guardare con serenità alle ultime due tappe, poiché il margine sul sesto posto rasenta i 400 punti.

Insomma, ci siamo quasi. Tutto lascia presupporre che l’Italia, nel 2026-2027, possa schierare in Coppa del Mondo 6 maschi e 6 ragazze. Si tratta di una dinamica fondamentale per poter ruotare le proprie pedine al meglio, gestendo la crescita delle seconde linee, che possono alzare l’asticella proprio grazie all’opportunità di gareggiare il più possibile nel massimo circuito. A Otepaa si può chiudere virtualmente la partita.