Biathlon, Italia in top ten nella staffetta femminile di Kontiolahti vinta dalla Svezia

L’Italia di Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Martina Trabucchi e Lisa Vittozzi si classifica decima nella staffetta 4×6 km che ha chiuso per il settore femminile la settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: a Kontiolahti successo della Svezia, che precede la Francia e la Norvegia.

La vittoria va alla Svezia di Linn Gestblom, Anna Magnusson, Hanna Oeberg ed Elvira Oeberg, che con soli 4 colpi ricaricati taglia il traguardo in 1:09’33″2, andando a precedere la Francia di Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon e Julia Simon, che spara ancora meglio, con 3 ricariche utilizzate, ma è seconda a 40″6.

Sale sul gradino più basso del podio la Norvegia di Marthe Krakstad Johansen, Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Offigstad Knotten e Maren Kirkeeide, che, nonostante un giro di penalità e dieci ricariche, centra il terzo posto a 1’06″8. Quarta la Cechia a 1’30″6, quinta la Polonia a 1’54″0, davanti alla Svizzera, sesta a 1’59″0.

Più indietro la Slovacchia, settima a 2’45″2, che brucia l’Austria, ottava a 2’45″9, mentre è nona la Finlandia a 2’47″1. L’Italia di Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Martina Trabucchi e Lisa Vittozzi chiude decima a 3’08″2, con due giri di penalità, pagati da Trabucchi nel poligono a terra, e 10 colpi ricaricati.