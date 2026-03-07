BiathlonSport Invernali
Biathlon, l’Italia maschile è di bronzo nella staffetta 4×7.5 km dei Mondiali Junior
I Mondiali Junior 2026 di biathlon, in corso ad Arber, in Germania, continuano a sorridere agli azzurri, che conquistano la medaglia di bronzo nella staffetta 4×7.5 km maschile, grazie al quartetto formato da Daniele Cola, Hannes Bacher, Nicola Giordano e Simone Motta.
La medaglia d’oro di categoria va alla Francia, che domina in lungo ed in largo, con sole 6 ricariche utilizzate, e vince con il crono di 1:21’13″9. Argento per la Norvegia, nonostante ben 3 giri di penalità, seconda al traguardo con un ritardo di 1’59″2.
L’Italia di Daniele Cola, Hannes Bacher, Nicola Giordano e Simone Motta porta a casa un’importantissima medaglia di bronzo, scavalcando la Slovacchia nell’ultimo giro: gli azzurrini chiudono con 2 penalità e 14 colpi ricaricati, con 3’48″1 di distacco dalla vetta.