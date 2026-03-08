BiathlonSport Invernali
Biathlon, azzurre lontane dal podio nelle staffette dei Mondiali Giovanili di Arber
Cala il sipario con le staffette femminili ai Mondiali Giovanili 2026 di biathlon, andati in scena ad Arber, in Germania: nella categoria Youth azzurrine none nella 3×6 km, mentre tra le Junior le italiane si classificano ottave nella 4×6 km.
Nella categoria Youth la staffetta 3×6 km femminile premia la Norvegia, che ricarica 5 colpi e domina con il crono di 53’05″6, precedendo la Francia, seconda, con 12 ricariche utilizzate, a 1’07″3, e l’Ucraina, terza, con 7 colpi ricaricati, a 1’32″1. L’Italia di Luna Forneris, Matilde Giordano e Magali Miraglio Mellano si classifica nona, usando dieci ricariche, con un ritardo di 3’20″4.
Nella categoria Junior la staffetta 4×6 km femminile va alla Germania, vittoriosa con dieci ricariche usate con il tempo di 1:13’36″5, beffando la Francia, seconda a 3″7 a causa di due giri di penalità ed otto ricariche, infine completa il podio l’Ucraina, con 1 penalità e 10 ricariche, terza a 19″5. Ottavo posto per l’Italia di Nayeli Mariotti Cavagnet, Carlotta Gautero, Denise Maestri ed Alessia Forlin, staccata di 4’21″8, con 11 colpi ricaricati.