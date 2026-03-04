Biathlon, azzurrini ai piedi del podio nella staffetta mista dei Mondiali Youth ad Arber: il racconto dei primi giorni

Prime giornate di gare ai Mondiali giovanili di biathlon in corso sulle nevi di Arber, in Germania. In terra teutonica si cominciano a delineare i profili di quelli che potrebbero essere i protagonisti del futuro della disciplina che unisce sci di fondo e tiro a segno. Finora, il miglior risultato per i colori azzurri è arrivato nella staffetta mista Youth.

Il quartetto composto da Andrea Braunhofer, Jonas Tscholl, Luna Forneris e Matilde Giordano ha chiuso al quarto posto con un bilancio al poligono di 1+9, arrivando alla fine con un ritardo di 2’39”5 dalla vetta. La vittoria è andata all’Austria (0+7), davanti alla Norvegia (0+11), staccata di 1’26”9, e alla Finlandia (0+8), terza a 2’03”2.

Nel medesimo format, tra gli Junior, l’Italia ha ottenuto un sesto posto (0+6). Davide Cola, Hannes Bacher, Nayeli Mariotti Cavagnet e Carlotta Gautero hanno concluso a 2’40”0 dai vincitori, la Lettonia (0+15). Il podio è stato completato dalla Norvegia (0+8), seconda a 4”5, e dalla Francia (0+10), terza a 58”7.

Nelle 12,5 km Individuale maschile, a conquistare l’oro tra gli Youth e gli Junior sono stati il lettone Rihards Lozbergs e lo svedese Philip Lindvist-Floetten. Tra gli Youth, Tscholl è risultato il migliore degli azzurrini con il 10° posto e quattro errori al poligono; tra gli Junior, Bacher ha centrato il 14° posto (2+1+0+2), miglior piazzamento tra gli italiani.

Nella 10 km Individual femminile Youth, la slovacca Michaela Strakova ha impresso il suo marchio sulla gara, precedendo la norvegese Hanna Voelstad e l’ucraina Viktoriia Khvostenko. Luna Forneris, 17ª con una serie di tiro da 0+1+1+0, è stata la prima delle azzurre, con un distacco di 4’33”7. Tra le Junior, la francese Themice Fontaine ha conquistato l’oro nello stesso format, ma sulla distanza dei 12,5 km. Buona la prova di Carlotta Gautero, nona e dunque in top ten, con due errori al poligono e un ritardo di 2’45”5 dalla vincitrice.

A chiudere, la 7,5 km Sprint Youth ha visto il successo dello slovacco Markus Sklenarik. Ottimo sesto posto per Tscholl, nonostante due errori nella serie in piedi, a 55”4 dal leader. Nella 10 km Sprint Junior si è imposto il polacco Grzegorz Galica, mentre Bacher si è classificato 14° con tre errori al poligono e un distacco di 1’38”2 dalla vetta.