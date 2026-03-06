BiathlonSport in tvSport Invernali
A che ora il biathlon oggi: startlist individuale maschile Kontiolahti, tv, streaming
Oggi, venerdì 6 marzo, prosegue la prima tappa post Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Kontiolahti (Finlandia), messa in archivio la 15 km Individuale femminile con l’affermazione della svedese Elvira Oeberg, a precedere la sorella Hanna, sarà la volta degli uomini nel medesimo format di gara.
20 km da affrontare per gli uomini, da considerare nella gestione delle energie in vista del poligono. Sessioni di tiro che, nel corso della prova riservate alle donne, non sono apparse così selettive in considerazione del coefficiente di difficoltà al poligono. In sostanza, il fattore discriminante è stata più nella velocità sugli sci stretti.
Vedremo se lo squadrone francese, reduce da una prestazione scintillante ai Giochi, saprà replicare. Il riferimento è a Eric Perrot. In casa Italia, pesa l’assenza di Tommaso Giacomel, che visto il malore emerso nel corso della Mass Start, ha deciso di chiudere anzi tempo la sua stagione. Ci saranno Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Christoph Pircher e Nicola Romanin a competere.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist della 20 km Individuale maschile di Kontiolahti (Finlandia), prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. L’evento non godrà della copertura televisiva e sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max ed Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.
BIATHLON OGGI IN TV
Venerdì 6 marzo
Ore 17:10 20 km Individuale maschile a Kontiolahti (Finlandia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST INDIVIDUALE MASCHILE KONTIOLAHTI
1 ROMANIN Nicola ITA 1994 18:10:30 1
2 GERMAIN Maxime USA 2001 18:11:00
3 SINAPOV Anton BUL 1993 18:11:30
4 BORGULA Jakub SVK 2004 18:12:00
5 MUELLAUER Fabian AUT 2003 18:12:30
6 JEFFERIES Jacques GBR 2002 18:13:00
7 FRATZSCHER Lucas GER 1994 18:13:30
8 HARTWEG Niklas SUI 2000 18:14:00
9 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 18:14:30
10 KARLIK Mikulas CZE 1999 18:15:00
11 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 18:15:30
12 HIIDENSALO Olli FIN 1991 18:16:00
13 BADACZ Konrad POL 2003 18:16:30
14 BIRKENTALS Renars LAT 2001 18:17:00
15 BRANDT Viktor SWE 1999 18:17:30
16 HORN Philipp GER 1994 18:18:00 B
17 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 18:18:30 1
18 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 18:19:00 B
19 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 18:19:30 1
20 KRCMAR Michal CZE 1991 18:20:00 B
21 VIDMAR Anton SLO 2000 18:20:30 1
22 STROLIA Vytautas LTU 1992 18:21:00 B
23 CLAUDE Emilien FRA 1999 18:21:30 1
24 NELIN Jesper SWE 1992 18:22:00 B
25 LANGER Thierry BEL 1991 18:22:30 1
26 ZOBEL David GER 1996 18:23:00 B
27 KEHVA Mark-Markos EST 2004 18:23:30 1
28 MANDZYN Vitalii UKR 2003 18:24:00 B
29 PLANKO Lovro SLO 2001 18:24:30 2
30 SEPPALA Tero FIN 1996 18:25:00 B
31 FINELLO Jeremy SUI 1992 18:25:30 2
32 CLAUDE Fabien FRA 1994 18:26:00 B
33 PFUND Leonhard GER 2003 18:26:30 2
34 HOFER Lukas ITA 1989 18:27:00 R
35 SCHOMMER Paul USA 1992 18:27:30 2
36 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 18:28:00 R
37 ZAWOL Marcin POL 2002 18:28:30 2
38 ULDAL Martin NOR 2001 18:29:00 R
39 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 18:29:30 2
40 JACQUELIN Emilien FRA 1995 18:30:00 R
41 COLTEA George ROU 2000 18:30:30 2
42 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 18:31:00 R
43 ILIEV Vladimir BUL 1987 18:31:30 2
44 NAWRATH Philipp GER 1993 18:32:00 R
45 ADAMOV Simon SVK 2004 18:32:30 2
46 WRIGHT Campbell USA 2002 18:33:00 R
47 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 18:33:30 2
48 PONSILUOMA Martin SWE 1995 18:34:00 R
49 HARJULA Tuomas FIN 1998 18:34:30 2
50 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 18:35:00 R
51 SIIMER Kristo EST 1999 18:35:30 2
52 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 18:36:00 R
53 MAKAROV Maksim MDA 1995 18:36:30 2
54 b FREY Isak Leknes NOR 2003 18:37:00 R
55 GUNKA Jan POL 2002 18:37:30 2
56 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 18:38:00 R
57 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 18:38:30 2
58 BOTN Johan-Olav Smoerdal NOR 1999 18:39:00 R
59 BORKOVSKYI Bohdan UKR 2004 18:39:30 2
60 yr PERROT Eric FRA 2001 18:40:00 R
61 RUNNALLS Adam CAN 1998 18:40:30 2
62 STEFANSSON Malte SWE 2000 18:41:00
63 CLAUDE Florent BEL 1991 18:41:30
64 JAKOB Patrick AUT 1996 18:42:00
65 INVENIUS Otto FIN 2000 18:42:30
66 STALDER Sebastian SUI 1998 18:43:00
67 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 18:43:30
68 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 18:44:00
69 FAK Jakov SLO 1987 18:44:30
70 MIKYSKA Tomas CZE 2000 18:45:00
71 DOHERTY Sean USA 1995 18:45:30 3
72 SJOKVIST Henning SWE 1998 18:46:00
73 HASLINGER Lukas AUT 2003 18:46:30
74 REPNIK Matic SLO 2001 18:47:00
75 MISE Edgars LAT 1998 18:47:30
76 PIRCHER Christoph ITA 2003 18:48:00
77 ISKHAKOV Artur SVK 2003 18:48:30
78 DOVZAN Miha SLO 1994 18:49:00
79 VASILEV Konstantin BUL 2003 18:49:30
80 PUCHIANU Cornel ROU 1989 18:50:00
81 SUCHODOLSKI Fabian POL 2004 18:50:30
82 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 18:51:00
83 HAK Petr CZE 2003 18:51:30
84 ZAHKNA Rene EST 1994 18:52:00
85 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 18:52:30
86 BUTA George ROU 1993 18:53:00
87 DANUSER Dajan SUI 1996 18:53:30
88 USOV Mihail MDA 1996 18:54:00
89 WEBB Marcus Bolin GBR 1995 18:54:30 G
90 PETITJACQUES Julien BEL 2003 18:55:00
91 ZASHEV Vasil BUL 2002 18:55:30
92 UDAM Mehis EST 2004 18:56:00
93 YAMAMOTO Masaharu JPN 2000 18:56:30
94 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 18:57:00
95 CIGAK Nikita LTU 2002 18:57:30
96 KURALES Vadim KAZ 2002 18:58:00
97 MACKELS Marek BEL 1999 18:58:30
98 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 18:59:00