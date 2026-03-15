Biathlon, la Svezia vince la staffetta mista di Otepää. Azzurri lontani dalla top ten

Si chiude il programma di Otepää, in Estonia, sede dell’ottava e penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: nella staffetta 4×6 km mista si impone la Svezia, che vince davanti alla Svizzera ed agli Stati Uniti, mentre l’Italia di Patrick Braunhofer, Christoph Pircher, Michela Carrara ed Hannah Auchentaller si classifica 17ma.

Successo della Svezia di Viktor Brandt, Martin Ponsiluoma, Anna-Karin Heijdenberg ed Elvira Oeberg, che la spunta nonostante un giro di penalità e 14 ricariche, imponendosi con il crono di 1:16’32″0, andando a precedere la Svizzera di Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, Aita Gasparin e Lena Haecki-Gross, premiata con la piazza d’onore per l’estrema precisione al tiro, con soli 6 colpi ricaricati.

Gli elvetici sono secondi a 28″6 e precedono gli Stati Uniti di Maxime Germain, Campbell Wright, Deedra Irwin e Margie Freed, che salgono sul gradino più basso del podio, chiudendo al terzo posto, con 14 ricariche utilizzate ed un distacco di 34″6 dalla vetta.

Resta ai piedi del podio la Slovacchia, quarta a 52″0, poi si sale oltre il minuto di ritardo con la quinta piazza della Germania, a 1’11″7, davanti alla Norvegia, sesta a 1’18″8, mentre è settima la Cechia, a 1’23″9. Più staccata la Francia, ottava a 2’00″5, davanti al Belgio, nono a 2’11″9, ed all’Ucraina, che chiude la top ten col decimo posto a 2’19″2.

L’Italia di Patrick Braunhofer, Christoph Pircher, Michela Carrara ed Hannah Auchentaller si classifica 17ma a 3’53″4, pagando nel corso della gara ben 5 giri di penalità, ed utilizzando nel complesso 18 ricariche. Braunhofer esce in testa dopo il secondo poligono, poi per gli altri è buio pesto al tiro e la gara azzurra diventa completamente anonima.