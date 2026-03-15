Biathlon, deludono Vittozzi/Hofer nella singlie mixed a Otepää. Norvegia trionfante

Condizioni complicate a Otepää (Estonia), penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi che l’anno venturo assegneranno i titoli mondiali, il vento è stato grande protagonista e, nella single mixed relay, le coppie in gara hanno dovuto adattarsi a variabili tutt’altro che semplici.

In una prova dai contorni quasi folli per i numerosi errori al poligono, la Norvegia ha impartito una vera e propria lezione a tutti. Il duo formato da Sturla Holm Laegreid e Karoline Offigstad Knotten si è imposto con l’utilizzo di otto ricariche, precedendo la Svezia — autrice di un incredibile 3+13 nelle serie di tiro — con un ritardo di 1’38″1, e la Finlandia (1+15) a 1’45″7. La top-5 è stata completata dalla Germania (3+17) a 2’09″9 e dalla Polonia (6+14) a 2’15″2. Per Laegreid, considerando anche le gare individuali, si tratta del quinto successo consecutivo.

Sesta piazza finale per l’Italia. Alla vigilia non mancavano le ambizioni, alimentate dalla coppia composta da Lukas Hofer e Lisa Vittozzi. Tuttavia, fin dalla prima frazione di Hofer (0+3), il Bel Paese si è trovato costretto a inseguire e neppure Vittozzi è riuscita a gestire al meglio le difficoltà al poligono, incappando in un giro di penalità nel proprio segmento di gara. Tornato in pista, l’altoatesino ha dovuto fare i conti con una condizione sugli sci non eccelsa e con ulteriori errori nelle serie di tiro. L’azzurro ha dato il cambio a Lisa con un ritardo di 1’55″7 dalla vetta (13ª posizione) e con due giri di penalità.

Vittozzi ha provato a giocarsi il tutto per tutto nel tentativo di recuperare terreno: dopo una buona prima serie a terra, con l’uso di una sola ricarica, nella serie in piedi l’approccio aggressivo non ha pagato (1+3). Alla fine l’Italia ha chiuso con un ritardo di 2’26″5 e un bilancio complessivo di 4+14 al poligono. Da segnalare la squalifica della Francia, per l’errore di Emilien Jacquelin che nella sua sessione di tiro ha usato una ricarica in più del dovuto.